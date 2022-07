KAA Gent heeft zaterdag op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League voor de tweede keer op rij gelijkgespeeld. De Buffalo's leken tot tien minuten voor tijd op de overwinning af te stevenen, maar kregen in het slot alsnog de gelijkmaker op de neus.

Gent kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij een eerste competitiedoelpunt van zomeraanwinst Hugo Cuypers (12.). De voormalige Malinwa-spits kreeg de bal in de voeten na een goede steal van AA Gent-kapitein Sven Kums en besloot vervolgens klinisch in de verste hoek.

Daarna volgde een moeizame partij voor de Buffalo's, waarin ook spits Tissoudali uitviel met een blessure. Zonder dreigend te zijn, scoorde STVV in het slot alsnog de gelijkmaker. AA Gent-doelman Davy Roef ging op een hoekschop onder de bal door, waardoor de Japanner Daichi Hayashi (83.) vrij in doel kon koppen: 1-1.

AA Gent speelt zo voor de tweede keer op rij gelijk en kijkt tegen een magere 2 op 6 aan. Daarmee staat het voorlopig op de elfde plek in de stand. Eerder op de dag wist Cercle Brugge Anderlecht in eigen huis te vloeren met 1-0. De bezoekers uit Brussel speelden een klein uur met een man minder, na een rode kaart voor flankspeler Ishaq Abdulrazak. De Vereniging vat voorlopig post op de negende plaats met 3 op 6. Sporting staat met hetzelfde puntenaantal een plekje hoger geposteerd.

OH Leuven voert momenteel het klassement aan na een tweede overwinning tegen Westerlo (2-0). Oostende pakte thuis tegen KV Mechelen met een 2-1-zege zijn eerste drie punten van het nieuwe seizoen. Malinwa heeft zijn start helemaal gemist en staat onderaan het klassement.

Zondag staat om 13u30 de topper Genk-Standard op het programma. Landskampioen Club Brugge staat voor de verre verplaatsing naar KAS Eupen (16u00). Seraing-Kortrijk (18u30) en Antwerp-Zulte Waregem (21u00) sluiten de speeldag af.

