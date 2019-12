De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag een boete van 4.000 euro opgelegd aan STVV, omdat supporters zich in de thuismatch tegen Club Brugge met twee spreekkoren keerden tegen de scheidsrechter.

Op 7 december nam de harde kern op Stayen ref Lothar D'hondt stevig op de korrel. Na de gele kaart voor Colombatto en Boli, omdat die klaagden over een overtreding van de Brugse middenvelder, kreeg de scheidsrechter 'Hij is een hoer van Verhaeghe' over zich geen. Op het uur lanceerden de Truiense harde kern 'vuile zwarte, uw moeder is een hoer', opnieuw richting D'hondt.

Het Bondsparket eiste een boete van 2.500 euro, maar de Geschillencommissie HB toonde zich een pak strenger. 'De gebruikte woorden laten niets aan de verbeelding over en kunnen niet aanvaard worden als uiting van frustratie. Noch kunnen deze uitlatingen kaderen in een sportieve rivaliteit. Dergelijk kwetsend taalgebruik hoort niet thuis op of rond een voetbalveld', klinkt het in het vonnis.

STVV daagde vrijdag niet op om zich te verantwoorden. De Kanaries moeten ook drie thuismatchen een sensibiliserende boodschap verspreiden, via de LED-borden in het stadion en via de stadionomroeper (voor aanvang van de eerste en tweede helft). Die boodschap moet onder meer melden dat pyro en kwetsende spreekkoren een inbreuk zijn op het bondsreglement, waarvoor STVV zware sancties riskeert en er ook individuele bestraffingen kunnen opgelegd worden.

Ook Moeskroen werd beboet, nadat een kleine groep supporters 'referee enculé' had geroepen richting scheidsrechter Jan Boterberg in de thuismatch van 8 december tegen Standard (2-2). Dat gebeurde in de 41e minuut na een gele kaart voor Mohamed. Het Bondsparket had 2.000 euro boete geëist, maar de Henegouwers kwamen met 750 euro weg