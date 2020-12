De Limburgse club heeft de samenwerking met de Australische coach stopgezet na de recente tegenvallende resultaten. Ook de technische staf moet op zoek naar een nieuwe club.

Dinsdagavond verloor STVV met 3-2 van Mouscron. Door die zevende nederlaag van het seizoen staat Sint-Truiden met elf punten uit veertien wedstrijden op de zestiende en twee na laatste plaats. Bovendien speelde STVV al een wedstrijd meer dan achtervolgers Moeskroen (10 ptn) en Waasland-Beveren (9).

Kevin Muscat arriveerde vorig seizoen al op Stayen als sportief adviseur. Toen al was bekend dat de Australiër op termijn coach zou worden, maar daarvoor had hij toen nog niet de juiste papieren. De Sloveen Milos Kostic nam de honneurs in zijn plaats waar. Op 5 juni werd die dan weer aan de kant geschoven zodat Muscat eindelijk zijn werk kon beginnen.

In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen werd ook al meteen gewonnen van KAA Gent, maar daarna bleven de resultaten uit. Er werd nog maar 1 keer gewonnen, 5 keer gelijk gespeeld en 7 keer verloren.

'Door de huidige rangschikking zagen we ons genoodzaakt om de samenwerking met Kevin Muscat stop te zetten, vertelt Takayuki Tateishi, CEO van STVV, op de clubsite. 'Dit was een moeilijke keuze. We willen echter vroeg in het seizoen opnieuw vertrouwen in de groep brengen. Via deze weg willen we een nieuwe start nemen. We verwachten dat iedereen, spelers en staf, samen zullen werken als één team. Daarom wil ik ook aan jullie als supporter vragen om het team te blijven steunen zoals jullie dat altijd al deden.'

De naam van Bernd Hollerbach, recent nog actief bij RE Mouscron, wordt al vaak genoemd als mogelijke opvolger.

