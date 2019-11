Sommige media berichtten deze week dat Marc Brys mocht vrezen voor zijn job. STVV counterde dat nu zelf op haar site.

Deze week kwamen er plots berichten naar buiten dat de dagen van Marc Brys bij STVV geteld zouden zijn. Hij zou op ramkoers liggen met de Japanse eigenaars van de club, die hem verwijten enkele Aziatische aanwinsten niet te gebruiken. In een bericht op de teamwebsite probeert de club de geruchten dinsdag te weerleggen.

"De club werd verrast door het bericht in verschillende media over de positie van Marc Brys als hoofdcoach van STVV. Er waren nooit problemen tussen club en staf. Er heerst een wederzijds respect tussen de club, de coach en alle spelers. Sommige van onze spelers werden ook specifiek genoemd in de media maar de club gelooft in elk van hen", luidt het.

"Wij staan als club boven alle geruchten. We blijven ambitieus en we doen ons best om onze doelen te bereiken. De club gelooft in haar technische staf en in al haar spelers. We zijn ervan overtuigd dat ons team zelfs nog sterker is dan vorig voetbalseizoen." Marc Brys (57) is sinds mei 2018 aan de slag bij STVV. De Limburgers staan na veertien speeldagen (met een match minder) op de tiende plaats met 18 punten.