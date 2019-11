Marc Brys is ontslagen als trainer van STVV. Ook zijn hele technische staf wordt bedankt voor bewezen diensten. Dat maakte de eersteklasser maandagavond bekend.

STVV verloor zondagavond op de zestiende speeldag met 1-3 van Charleroi. In het klassement staan de Truienaars elfde met 18 punten. Nicky Hayen, coach van de beloften, neemt voorlopig over. Hij zal morgen/dinsdag alvast de trainingen leiden.

Brys (57) was coach van STVV sinds de zomer van 2018. Daarvoor trainde hij Beerschot in 1B. Vorig seizoen streden de Limburgers tot de laatste speeldag van de reguliere competitie mee voor een plaats in play-off 1. Brys werd ook genomineerd voor de Trofee Raymond Goethals. Maar dit seizoen verloopt het stroever en zijn de resultaten minder goed.

Er waren ook al langer berichten over een moeilijke verstandhouding tussen de Antwerpenaar en de Japanse eigenaars van de club. Eerder deze maand verspreidde het management zelfs een officieel persbericht om de geruchten over een mogelijk ontslag te weerleggen.

'Dit seizoen is er eentje van ups en downs, met 18 punten en een 11de plaats tot op de dag van vandaag. Na het verlies afgelopen weekend tegen Sporting Charleroi besliste het STVV-bestuur om de samenwerking met Marc Brys en zijn assistenten te beëindigen', melden de Limburgers. 'STVV dankt Marc en zijn technische staf voor de goede samenwerking, hun professionalisme en werkethiek en wenst hen veel succes met hun verdere carrière.'