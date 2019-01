STVV: op zoek naar de nieuwe Schoofs en/of De Norre

Twee opvallende namen vrijdag in de kern van STVV voor de derby tegen Genk: Thomas Doore (18) en Nelson Balongo (19), twee jonkies die samen met Ian Opdenakker (19) en Hamza Massoudi (18 jaar) mee mochten op winterstage met de A-kern. Uiteindelijk haalde enkel Doore, afgelopen zomer van Anderlecht overgekomen, het scheidsrechtersblad. De pijlsnelle Balongo, die volgens de gps-gegevens van de club snelheden tussen de 35 en 40 km/uur kan halen, werd in laatste instantie naar de tribune verwezen. Door de vele afwezigen moest Marc Brys noodgedwongen teruggrijpen naar enkele jongeren, maar hij is niet het typ...