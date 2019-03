STVV pakt driepunter tegen Charleroi

STVV heeft zondag Charleroi met 3-1 verslagen op de eerste speeldag in Play-off IIa.

Ryota Morioka bracht de Carolo's in de tiende minuut op voorsprong. Alexis De Sart (44.) lukte vlak voor rust de gelijkmaker. Cristian Ceballos (80.) en Mamadou Sylla (90.) bezorgden de Kanaries uiteindelijk nog een comfortabele zege.

Met STVV en Charleroi stonden respectievelijk de nummers zeven en negen van de reguliere competitie tegenover elkaar, twee teams die op deelname aan Play-off I hadden gehoopt.

Tien minuten ver op Stayen maakte Charleroi zijn goede bedoelingen in Play-off II al meteen duidelijk. Bruno lanceerde Morioka met een knappe doorsteekpass, de Anderlecht-huurling trapte het leer voorbij Steppe. In het slot van de eerste helft hing De Sart de bordjes in evenwicht, hij besloot door de benen van Penneteau: 1-1.

Na de pauze ging vooral STVV op zoek naar de winnende treffer. Die vond het ook in de 80e minuut. Invaller Ceballos scoorde op aangeven van Asamoah. Sylla zette in de 90e minuut de kers op de taart, de ingevallen aanvaller vloerde Penneteau nadat die redding had gebracht op een poging van Acolatse.

In de stand komt STVV aan de leiding naast Eupen, dat zaterdag met 1-2 won bij KV Oostende.