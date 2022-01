STVV heeft een spraakmakende transfer gerealiseerd. De Truienaars strikten niemand minder dan de 32-jarige Japanse middenvelder Shinji Kagawa, die eerder in zijn carrière voor Borussia Dortmund en Manchester United speelde. Dat maakten de Limburgers maandag bekend.

'Wij zijn blij dat een speler van zo'n kaliber de rangen van de Kanaries komt versterken', zo klinkt het op de clubwebsite. 'Met zijn magische vaardigheden en zijn ervaring op het hoogste niveau zal Kagawa creativiteit en kalmte brengen op ons Geel-Blauw middenveld.'

'Ik heb de beslissing genomen om naar STVV te komen met een sterke vastberadenheid', aldus Kagawa. 'Ik wil met mijn voetbal en ervaring een bijdrage leveren en het team helpen zijn doelen te bereiken. Ik kijk ernaar uit om voor de fans en supporters te spelen. Bedankt voor jullie steun.'

Kagawa ruilde in 2010 het Japanse Cerezo Osaka voor Borussia Dortmund, waarmee hij twee keer de Bundesliga won. Twee jaar later leverden zijn goede prestaties hem een transfer op naar Manchester United. Daar blonk hij evenwel minder uit. Met de Red Devils kroonde hij zich in 2013 tot kampioen. In 2014 keerde hij terug naar Dortmund, maar recent verging het hem minder goed bij Besiktas (2019), Zaragoza (2019-20) en PAOK (2021). Bij die laatste club werd zijn contract in december ontbonden.

“Hello STVV-supporters, ik ben Shinji Kagawa en ik kijk ernaar uit om voor jullie te spelen”



SHIN-JI KA-GA-WA ✍️🤯



How is your monday going? 😍😍



▶️ https://t.co/P6QNtdKYhZ pic.twitter.com/W9xxJ74JNe — STVV (@stvv) January 10, 2022

'Wij zijn blij dat een speler van zo'n kaliber de rangen van de Kanaries komt versterken', zo klinkt het op de clubwebsite. 'Met zijn magische vaardigheden en zijn ervaring op het hoogste niveau zal Kagawa creativiteit en kalmte brengen op ons Geel-Blauw middenveld.' 'Ik heb de beslissing genomen om naar STVV te komen met een sterke vastberadenheid', aldus Kagawa. 'Ik wil met mijn voetbal en ervaring een bijdrage leveren en het team helpen zijn doelen te bereiken. Ik kijk ernaar uit om voor de fans en supporters te spelen. Bedankt voor jullie steun.' Kagawa ruilde in 2010 het Japanse Cerezo Osaka voor Borussia Dortmund, waarmee hij twee keer de Bundesliga won. Twee jaar later leverden zijn goede prestaties hem een transfer op naar Manchester United. Daar blonk hij evenwel minder uit. Met de Red Devils kroonde hij zich in 2013 tot kampioen. In 2014 keerde hij terug naar Dortmund, maar recent verging het hem minder goed bij Besiktas (2019), Zaragoza (2019-20) en PAOK (2021). Bij die laatste club werd zijn contract in december ontbonden.