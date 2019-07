Alexis De Sart stapt over van Sint-Truiden naar R. Antwerp FC. De transfer werd gerealiseerd nadat De Sart gebruik maakte van de befaamde wet van '78. De Kanaries ondernemen nu juridische stappen.

De Limburgers leggen zich dus niet zomaar neer bij de overgang van de jongste De Sart naar Antwerp. Die verbreekte namelijk eenzijdig zijn contract door gebruik te maken van de wet van '78. Die wet houdt in dat de zoon van Jean-François De Sart kan opstappen bij STVV als hij daarvoor een gerechtmatigde som op tafel legt. Een vergoeding die gelijk staat aan het loon dat de Truienaars nog zouden verdienen tussen het moment van De Sarts verbreking en het normale einde van zijn contract.

'Wij nemen akte van de transfer van Alexis De Sart naar Royal Antwerp FC', zegt de club in een persbericht. 'De Sart maakte gebruik van de wet van '78 om zich van zijn contractuele plichten bij STVV te ontdoen. Royal Antwerp FC negeert het gentlemen's agreement hieromtrent.' Nu ondernemen de Kanaries dus verdere juridische stappen.

Antwerp maakte woensdag bekend dat De Sart een contract voor vijf jaar heeft ondertekend bij de Great Old. Hij speelde sinds 2016 voor STVV. De centrale middenvelder is niet de eerste speler die gebruik maakt van de wet. In het verleden kregen we al heisa's voorgeschoteld omtrent de overgangen van onder meer Steven Defour in 2006 (wilde van KRC Genk naar Ajax, ging niet door) , Ronald Vargas in 2011 (dreigde ermee omdat Club Brugge transfer naar RSC Anderlecht tegenhiel) en Junior Malanda in 2013 (van Zulte-Waregem naar Vfl Wolfsburg).