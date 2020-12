STVV te sterk voor Beerschot: 1-0

STVV boekte op Stayen een 1-0 zege tegen Beerschot in een inhaalduel van de 18e speeldag in de Jupiler Pro League. Het was de derde zege op rij voor de thuisploeg.

Kopduel tussen Dario Van den Buijs en doelpuntmaker Yuma Suzuki

Sint-Truiden kwam vier minuten voor rust op voorsprong. Met een mooi aangesneden voorzet bediende Colidio ploegmaat Yuma Suzuki. De Japanner kopte de bal voorbij Beerschot-doelman Vanhamel. In de tweede helft ging Beerschot op zoek naar de gelijkmaker. Op hoekschop kwam STVV-doelman Schmidt goed uit om Dario Van den Buijs van de 1-1 te houden. Aan de overzijde kopte de vinnige Suzuki op Vanhamel. De bezoekers hadden niet echt een slotoffensief in petto, Schmidt ging nog goed plat op een afstandsschot van Coulibaly. Met 9 op 9 kan STVV een mooi rapport voorleggen, na zeges tegen Zulte Waregem (0-2) en Standard (1-2). Beerschot sluit 2020 dan weer af met 0 op 12 na eerdere nederlagen tegen Eupen (0-1), Excel Moeskroen (3-1) en Anderlecht (2-0). STVV klimt met 20 punten naar de 14e plaats. Beerschot is zevende met 28 punten.