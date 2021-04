De voorzitter van STVV staat voor de week van de waarheid met dinsdagavond het duel tegen Waasland-Beveren en zondag de derby tegen KRC Genk. Het behoud moet deze week beklonken zijn.

Lossen de wintertransfers Christian Brüls en Ilombe Mboyo de verwachtingen in?

...

Lossen de wintertransfers Christian Brüls en Ilombe Mboyo de verwachtingen in? David Meekers: 'Jazeker. Ze brachten ervaring mee en konden in een aantal wedstrijden duidelijk hun stempel drukken. Uiteraard was de voorbereiding ditmaal een beetje te kort om echt te kunnen werken aan automatismen. Dat gebrek was in het begin wat zichtbaar, maar werd toch vrij snel verholpen. Ze zijn absoluut een meerwaarde, door hun balvastheid en rust. Vooral Christian brengt de creativiteit waar we toch lang naar op zoek waren. Wij vonden niet onmiddellijk een nummer tien. Bepaalde duels vulde hij dat op schitterende wijze in. Maar het kan niet elke week kermis zijn.'Met 19 op 30 startte Peter Maes sterk, maar dat werd gevolgd door een 2 op 15. Wat liep er mis? Meekers: 'Vooral in de thuismatchen tegen Zulte Waregem - waar we vier tot vijf open kansen missen, wat heel koel werd afgestraft - en Eupen hadden we niet dezelfde meeval als bij andere wedstrijden, waar we sneller punten pakten. Ook op Gent pakten we in de slotseconden van de toegevoegde tijd een stom en ongelukkig doelpunt. Onze verdediger trapte de bal in het geharrewar tegen onze keeper en zo verloren we plots twee dure punten. Thuis tegen OH Leuven ( op 17 januari, nvdr) kregen zij rood en scoorden wij meteen. Een combinatie van efficiëntie, concentratie en wat meeval. Peter Maes zegt ook altijd: geluk moet je een handje helpen. En afdwingen door je spel.' Kunnen we zelfs bij het behoud spreken over een mislukt seizoen? Meekers: 'We hoopten mee te doen voor de achtste plaats en competitief te zijn voor play-off 2. Dan werd het dus zeker niet het seizoen dat we in ons hoofd hadden. Vandaag is behoud het enige wat vooropstaat. We hadden de periode Kevin Muscat en daarna die van Peter Maes. Die opdeling moeten we straks heel duidelijk maken in onze analyse. Met het behoud alleen kunnen we niet tevreden zijn. We viseerden de linkerkolom, het werd de andere kant van het klassement.'Eindigen jullie straks tussen plaats 8 en 16, dan kan de reflectieperiode beginnen en de evaluatie van de spelerskern sneller plaatsvinden? Meekers: 'Sowieso, dat moet altijd gebeuren. Die evaluatie is nu al voor een stuk bezig. Vanaf 19 april, wanneer ons seizoen er in principe op zit, gaan we ons daar de volle honderd procent op richten. Nu hebben we al bepaalde ideeën. Met onze coach zitten we goed en plannen we verder, qua sportieve uitbouw. De afgelopen twee weken hadden we meer dan onze kopzorgen met de coronabesmettingen. Daarna gaan we alles in kaart brengen. 'Ik vind die dode periode gewoon een trieste affaire. Dat trekt echt op niks. Dat komt door de paranoia bij bepaalde clubs om toch play-offs te willen spelen. De grote clubs - Club Brugge uitgezonderd - en een aantal andere ploegen die daarrond hangen, steunen dat idee. En dan heb je een minderheid die dat blokkeert. Zo kan je geen format hebben. Nu was alles te veel op elkaar geperst. Achttien teams en 34 speeldagen, dan had het mogen stoppen.'Wat is er voor STVV nodig om zondag de buren van KRC Genk te kunnen belagen als beste Limburgse club? Meekers: 'Het is niet onze ambitie om de beste te zijn. Dat blijft Genk, ik geef dat ook grif toe. We trekken naar Genk om iets te oogsten en zoals altijd gaan we onze huid daar duur verkopen. Ons budget verhoogde de afgelopen jaren door de belangrijke inkomsten vanuit het Verre Oosten. Maar ook de concurrentie zat niet stil en kon betere cijfers voorleggen. 'Corona zal er wel voor zorgen dat het seizoen 2021/22 met vermoedelijk twintig procent minder aan begroting zal worden aangevat. Ook wij zullen dus moeten verkopen. Elke euro zal niet twee, maar vier keer omgedraaid moeten worden. Het zal een nieuwe situatie zijn, ook al door de drie zakkers dan. Kortom, het wordt een seizoen op het scherp van de snee.'