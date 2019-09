Sinds januari is hij de nieuwe voorzitter van STVV en is door de Japanse eigenaars het Limburgse gezicht van de club. Een gesprek met David Meekers: 'Ik heb er nooit van gedroomd voorzitter te worden van STVV.'

Veel mensen denken dat u op de voorzittersstoel geïnstalleerd werd om de supporters niet te bruuskeren. Stoort u dat niet?

DAVID MEEKERS: 'Een Truienaar is nuchter, die hoeft niet gepaaid te worden. Ik zal niet zeggen dat Duchâtelet niet aanspreekbaar was, maar de fans mogen gerust weten dat de club nog nooit zo toegankelijk is geweest als vandaag.'

Maar u heeft meer een controlerende dan een leidinggevende functie?

'In het organigram sta ik als voorzitter van de raad van bestuur helemaal bovenaan de piramide. Maar het is Takayuki Tateishi, de CEO, die de dagelijkse leiding heeft en de beslissingen neemt in samenspraak met DMM.com in Japan. STVV blijft een Vlaamse en Limburgse club, maar het is nu Japanese owned. Who pays rules. Mijn inbreng is van ondergeschikt belang aan de visie van de aandeelhouders.'

De communicatie met de Japanners loopt nog stroef. Hier en daar hoor je dat het nog altijd moeilijk is om tot hen door te dringen.

'Het heeft vooral met de Japanse cultuur te maken. Wij zijn gewend om snel te communiceren en snel beslissingen door te drukken. We willen vandaag opslag, morgen een nieuwe speler. Bij hen gebeurt alles op een doordachte manier. Zij wegen alles af. Waarom? Wat gebeurt er als we dit doen? Wat is de kostprijs? Wat zijn de gevolgen? Past het in het budget? Er wordt vergaderd, nog eens vergaderd, alles wordt op elkaar afgestemd en dan volgt de goedkeuring. Je zit dan drie weken verder terwijl je binnen de drie dagen een antwoord had verwacht. Na twee jaar ken ik het motto van de Japanners: het resultaat is belangrijker dan de timing.'

Is dat een van de redenen waarom er wrijvingen zijn met Marc Brys?

'Ja. En ik begrijp Brys volledig. Hij heeft de voorbije twee maanden niet met een voltallige spelersgroep kunnen werken en dat moest frustrerend voor hem geweest zijn. Hij is bij wijze van spreken al drie keer aan het seizoen moeten beginnen. En het is zijn taak om het bestuur scherp te houden en regelmatig te poken. Het zou niet goed zijn mochten de coach en het management altijd goed overeenkomen. Er mag een bepaalde spanning op zitten. Gezonde spanning welteverstaan.'

Had Brys jullie moeten inlichten toen hij in het tussenseizoen is gaan praten met een club uit het Midden-Oosten?

'Niet als er gewoon gepraat is geweest... We hebben geen enkel signaal opgevangen dat hij de intentie had om te vertrekken. Er is dus nooit ongerustheid geweest wat betreft Brys. We zijn aan het tweede jaar bezig van ons driejarig project en we kunnen ons geen betere coach voorstellen dan Brys om dit STVV te leiden. Hij weet perfect waar meneer Tateishi naartoe wil met de club. Hij weet ook dat we al bezig zijn met de wintermercato. Ik heb begrepen dat er nu al contacten zijn gelegd om de nieuwe Takehiro Tomiyasu naar hier te halen.'

Lees het volledige interview met David Meekers in Sport/Voetbalmagazine van 25 september.