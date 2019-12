Sport/Voetbalmagazine schetst de achtergronden van het ontslag van Marc Brys bij Sint-Truiden en sprak daarvoor onder meer met clubvoorzitter David Meekers.

Een einzelgänger. Een man met een eigen agenda. Dat is het beeld dat bij het bestuur is blijven hangen van Marc Brys. 'Met Marc hadden we een topcoach in huis die vooral met zijn eigen carrière bezig was', zegt David Meekers, voorzitter van Sint-Truiden VV. 'Op het laatst was hij zijn eigen koers aan het rijden, al was hij niet altijd in de juiste richting aan het sturen. Laat het mij zo zeggen: hij heeft de laatste tijd niet gehandeld naar de geest van zijn contract bij STVV. En de voorbije weken was het momentum aan het keren.'

'Het is misschien goedkoop om te zeggen, maar met Marc hadden we wellicht niet gewonnen in Genk. Hij ging altijd uit van dezelfde tactiek en heeft dit seizoen niet het maximale gehaald uit deze kern. Mensen willen dat niet zien omdat ze verblind zijn door zijn charme en charisma.'

Samenstelling van de kern

Meekers erkent dat Brys enerzijds en CEO Takayuki Tateishi / sportief manager Andre Pinto anderzijds niet altijd op dezelfde golflengte zaten. 'Tateishi had een transferlijst opgesteld en Marc had zijn eigen lijst. Daarom zijn we spelers misgelopen. Marc was zeer ontstemd over het feit dat de spelers er laat zijn bijgekomen en daar had hij eigenlijk een punt. Maar hij gaf ons steeds het gevoel dat het aan kwaliteit ontbrak en dat de kern onevenwichtig was samengesteld.'

'Dat was de algemene teneur bij hem. En hij kaartte dat op een subtiele manier aan in de media. Je kan dat een paar keer aangeven, maar dat was al weken en maanden aan de gang. Hij had op een bepaald moment zonder te morren aan de slag moeten gaan met zijn kern.'

Flirten met Genk

Het geflirt met Genk was voor het STVV-bestuur de druppel. Of beter gezegd: de manier waarop Brys met de situatie is omgegaan nadat het nieuws over gesprekken tussen de twee partijen was uitgelekt. Meekers beweert dat Brys hen niet op de hoogte had gebracht dat hij met Genk had gepraat, terwijl minstens één getuige het tegendeel claimt.

'Ik heb van een journalist moeten vernemen dat Marc met Genk was gaan praten', zegt Meekers. 'Op zich hoefde hij ons daar niet over te informeren, maar ik vind het wel een teken van elementaire beleefdheid en respect om het wel te doen. De eerste reactie van het bestuur was: zand erover. Tenslotte ging het louter om een gesprek. Maar waarom moest hij bij TV Limburg en voor de aftrap tegen Charleroi het hele verhaal nog eens oprakelen?'

'Hij mocht zijn drie assistenten blijkbaar niet meenemen naar Genk - dat was volgens hem het enige struikelblok tussen Genk en hem. Anders was hij weg geweest. Dat was pure provocatie naar ons toe. Ik ben ervan overtuigd dat hij niet meer in het project geloofde.'