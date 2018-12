STVV weigert recordbod op Tomiyasu

Een schamele invalbeurt van een minuut op het veld van Antwerp in play-off 2. Meer zat er vorig seizoen niet in voor Takehiro Tomiyasu. Maar iets meer dan een half jaar na zijn debuut in de Jupiler Pro League is de Japanse verdediger niet meer weg te denken uit de basiself van STVV.

Tomiyasu miste dit seizoen nog geen minuut in de competitie en zijn prestaties gingen in binnen- en buitenland niet onopgemerkt voorbij. Enkele Japanse clubs volgen hun twintigjarige landgenoot van dichtbij op en onlangs werd een bod van om en bij de 6 miljoen euro van een Duitse subtopper geweigerd.

Bij STVV vinden ze dat Tomiyasu minstens evenveel waard is als Bubacarr Sanneh, die Anderlecht voor 8 miljoen euro kocht van Midtjylland. De Japanse investeerders hebben zelfs een richtprijs van minstens 10 miljoen euro in gedachten.

Behoudens een monsterbod dat de gewenste transferprijs ver overschrijdt, is STVV echter niet van plan om zijn Japanse international voor het einde van het seizoen te laten gaan.

Daarna is de Bundesliga in principe de volgende bestemming. De Premier League wordt een moeilijke bevalling omdat Tomiyasu geen EU-onderdaan is. Vorig jaar stond hij wel op de radar van de City Football Group, de holding die onder meer Manchester City, New York City, Melbourne City, Girona en Yokohama Marinos controleert.

De Limburgers boerden de voorbije jaren bijzonder goed met de transfers van Pieter Gerkens, Edmilson Junior, Rob Schoofs, Stef Peeters en Jean-Luc Dompé en in de zomer van 2017 verkocht ze Djené Dakonam aan Getafe voor een recordbedrag van 2,5 miljoen euro.

Op Stayen mogen ze zich met de toekomstige veiling van Tomiyasu nu al opmaken voor de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis. Niet slecht voor een speler die ze voor peanuts hebben gehaald, want aan tweedeklasser Avispa Fukuoka werd slechts een opleidingsvergoeding betaald.