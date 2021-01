Sint-Truiden heeft zondagavond de 22e speeldag afgesloten met een 3-0 zege tegen Cercle Brugge.

Bij de rust was het 1-0. Christian Brüls (17e), Jorge Teixeira (64e) en Christopher Durkin (94e) scoorden.

Trainer Peter Maes bracht Brüls voor Facundo Colidio in zijn basiself en dat bleek een voltreffer. De van Westerlo overgekomen offensieve middenvelder scoorde na een dik kwartier zijn eerste doelpunt voor STVV: een pareltje in de winkelhaak, nadat hij zich mooi vrijgespeeld had.

In de 64e minuut leverde Brüls ook nog een knappe assist voor de 2-0. Diep in blessuretijd maakte Durkin er nog 3-0 van.

Met 30 punten klimt Sint-Truiden naar de veertiende plaats, Cercle is met 22 punten zeventiende en voorlaatste.

