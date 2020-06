De Sloveen Milos Kostic zit volgend seizoen niet meer op de trainersbank bij STVV. De Kanaries bevestigen dat de samenwerking wordt stopgezet.

Kostic werd begin januari aangesteld als T1 van STVV. Hij nam de fakkel over van Nicky Hayen, die op dat moment interim-coach was na het ontslag van Marc Brys.

Onder leiding van Kostic wonnen de Truienaars drie wedstrijden, speelden één keer gelijk en verloren vier keer. Bij de stopzetting van de competite, na 29 speeldagen, stond STVV twaalfde.

'De club dankt Milos Kostic voor zijn werk de afgelopen maanden en wenst hem veel succes met zijn verdere carrière', stelt STVV.

Ook de 48-jarige Kostic reageert. 'Het was een eer om deze geweldige club met haar geweldige supporters te mogen coachen', zegt hij op de teamwebsite. 'Ik voelde een enorme appreciatie vanaf dag één. Er ontstond meteen een goede band met de spelers, de medewerkers en de supporters. Een band die ik zal koesteren. Bedankt STVV, jullie waren geweldig. Hopelijk tot snel!'

STVV heeft nog geen opvolger aangeduid.

Kostic werd begin januari aangesteld als T1 van STVV. Hij nam de fakkel over van Nicky Hayen, die op dat moment interim-coach was na het ontslag van Marc Brys. Onder leiding van Kostic wonnen de Truienaars drie wedstrijden, speelden één keer gelijk en verloren vier keer. Bij de stopzetting van de competite, na 29 speeldagen, stond STVV twaalfde. 'De club dankt Milos Kostic voor zijn werk de afgelopen maanden en wenst hem veel succes met zijn verdere carrière', stelt STVV. Ook de 48-jarige Kostic reageert. 'Het was een eer om deze geweldige club met haar geweldige supporters te mogen coachen', zegt hij op de teamwebsite. 'Ik voelde een enorme appreciatie vanaf dag één. Er ontstond meteen een goede band met de spelers, de medewerkers en de supporters. Een band die ik zal koesteren. Bedankt STVV, jullie waren geweldig. Hopelijk tot snel!' STVV heeft nog geen opvolger aangeduid.