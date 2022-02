STVV heeft zondagavond in de slotwedstrijd van de 28e speeldag in de hoogste voetbalklasse met 2-0 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven.

De thuisploeg kwam na achttien minuten op voorsprong. Taichi Hara kopte een hoekschop van Brüls voorbij de Leuvense goalie Runarsson tegen de netten, goed voor de zesde competitietreffer van de Japanse aanvaller. 1-0 was meteen ook de ruststand in een kansarme eerste helft, waarin beide ploegen worstelden met de felle wind op Stayen.

Na de pauze ging OHL op zoek naar de gelijkmaker maar een treffer van Dewaest werd afgekeurd voor buitenspel en Kaba mikte, tien minuten voor tijd, oog in oog met STVV-goalie Schmidt slordig naast. OHL moest in de slotfase nog met tien verder na de uitsluiting van Malinov voor een fout op Kagawa.

Diep in de toegevoegde tijd legde de Japanner Daichi Hayashi de 2-0 eindstand vast.

Voor STVV was het de derde overwinning op rij na zeges tegen Kortrijk (1-3) en leider Union (0-1). OHL leed dan weer een eerste keer puntenverlies na een knappe 9 op 9. In het klassement wippen de Truienaars (37 punten) over de Leuvenaars (36 punten) naar de elfde plaats.

