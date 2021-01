Na een winterstop van een maand, hervatte de Belgische vrouwencompetitie dit weekend. Met al meteen enkele verrassingen.

Eerste zege voor Charleroi

Het duurde elf speeldagen maar Sporting Charleroi behaalde dit weekend de eerste zege uit zijn jonge geschiedenis in de Super League - de vrouwenploeg werd pas in april 2020 opgericht. De Zebra's toonden zich de beteren van Zulte Waregem (1-2) met dank aan de doelpunten van Inès Dhaou en Ylenia Carabott. We denken dan spontaan aan de woorden van voorzitter Mehdi Bayat over het doel van de vrouwenploeg in de Super League: 'Ik hoop da we over drie, vier jaar aan de top van de competitie staan.'

Standard verrast door Aalst

We namen aan dat Standard de grote outsiders zouden zijn voor de titel, achter een dominant Anderlecht waartegen het zijn enige nederlaag van het seizoen leed. Maar zaterdag lieten de Rouches zich volledig verrassen door Eendracht Aalst, in een match waar de Luikenaars zich in de eerste helft te zwak toonden. Met enkele belangrijke afwezigen (Davinia Vanmechelen, om er maar eentje te nomen) deed Standard het in de tweede helft heel wat beter, maar de sterke prestatie van Aalstkeeper Silke Baccarne zorgde voor een tweede opeenvolgende zege voor Eendracht.

Anderlecht doet gewoon voort

Grote winnaar van het weekend, mede dankzij de uitschuiver van Standard, is Anderlecht. En dat natuurlijk door een mooie 4-0 overwinning tegen OH Leuven, waardoor het nu 9 punten voorsprong telt op de Rouches. De Brusselaars, die werden gedragen door de kersverse Gouden Schoen Tine De Caigny, wonnen zonder veel moeite van de Leuvenaars, die de kans laten liggen om de kloof met Standard te dichten.

Bekijk hieronder de samenvattingen van dit weekend:

