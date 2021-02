Anderlecht heeft OH Leuven, nochtans play-off 1-kandidaat en nog op het podium bij de hervatting, letterlijk van de mat geveegd. Dit moet u onthouden van het weekend in de Scooore Super League.

De dominantie van Anderlecht

Dat Anderlecht OH Leuven aan de kant schuift is op zich niet meer zo bijzonder. Maar wel dat het met zo'n cijfers gebeurde. Nadat het aan het begin van het seizoen al met 4-0 won van Lenie Onzia en co, wist Anderlecht nu acht keer te scoren naar de Leuvense dames. Daardoor ziet OH Leuven het podium ook steeds verder van zich weg glijden met Gent en Club YLA. Alles is ook in het voordeel van KRC Genk, die hoop blijft behouden op play-off 1en op twee punten staan van OH Leuven.

Club YLA pikt aan met een zege

Na een droge nederlaag tegen Genk in december en een gelijkspel tegen Woluwe vorige week kon Club YLA het zich niet meer permitteren om punten te verliezen in de race om play-off 1. Gedragen door Celien Guns en versloeg Club dit weekend White Star Woluwe met 3-0, met dank ook aan een doelpunt van de uit blessure teruggekeerde Red Flame. Is het genoeg om wat regelmaat te krijgen in een wisselvallig Club YLA?

Standard neemt wraak

Vorige week was het nog een verrassing van formaat dat Standard, tweede in de stand, verloor van Eendracht Aalst, na een sterke prestatie van Aalstkeper Silke Baccarne. De preek die de Rouches toen kregen van coach Hamide Lamara bleek ook zijn vruchten af te werpen want dit weekend nam het wraak op Eendracht, met dank aan een sterke prestatie van Davinia Vanmechelen bij haar wederoptreden en een teruggevonden agressiviteit.

