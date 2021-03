De laatste speeldag van de reguliere competitie in de Super League zit er op . En daarbij is toch een grote verrassing gevallen, want voor het eerst heeft Anderlecht punten laten liggen. Meer nog, het verloor zelfs. Wat moeten we nog onthouden van het weekend?

Anderlecht laat perfect parcours liggen

Zeventien overwinningen na zeventien speeldagen met 95 gemaakte doelpunten en slechts vier tegen. Dan ben je de onbetwiste leider in het klassement. En zaterdag leek het er ook op dat Anderlecht met het maximum van de punten de competitie zou afsluiten. Maar dat was buiten Fémina White Star gerekend en het opportunisme van Kenze Vrithof die van een foutje achterin profiteerde om de score in de 25ste minuut te openen.

Er zat ook wat pech bij voor Anderlecht, want Tine De Caigny miste enkele grote kansen. Maar de troepen van Audrey Demoustier hielden het hoofd erbij in de tweede helft en wisten zo de ene paars-witte aanvalsgolf na de andere te pareren. En zo tekenden ze voor de sensatie van het weekend.

Standard profiteert niet

Anderlecht verloor dus, waardoor er een gouden kans lag voor de tegenstand om toch een beetje in te lopen. Standard kon zo bijvoorbeeld tot op zes punten (en in de play-offs drie) naderen. Maar helaas, de Rouches geraakten in eigen huis niet voorbij Gent - dat iedere week stappen blijft zetten - en verloren zelfs. Zoals steeds kwam het gevaar vooral van Ella Van Kerkhoven die voor de zevende keer in tien wedstrijden wist te scoren. Kunnen de Gentenaars de verrassing van de play-offs worden?

OH Leuven ontdoet zich van Club YLA

Het einde van de reguliere competitie is niet simpel gegaan voor Club YLA. Tegen OH Leuven liep het dit weekend al voor de vierde opeenvolgende keer mis. De Leuvenaars wonnen thuis met 2-0 van Van der Elst en co, met dank aan Lenie Onzia die ook werd opgeroepen bij de Flames voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Noorwegen (8 april) en Ierland (11 april). Een harde noot om te kraken voor Club, dat bevestigt dat het nog wat tijd nodig heeft om tot de absolute Belgische top te behoren.

Resultaten Anderlecht 0 - 1 Fémina White Star OHL 2 - 0 Club YLA Standard 0 - 2 Gent Ladies Genk Ladies 1 - 1 Zulte Waregem Aalst 6 - 0 Charleroi

Klassement 1. Anderlecht - 51 pts (26 pts) 2. Standard - 42 pts (21 pts) 3. Gent Ladies - 34 pts (17 pts) 4. OHL - 31 pts (16 pts)* 5. Club YLA - 26 pts (13 pts) 6. Genk Ladies - 20 pts (10 pts) 7. Fémina White Star - 18 pts (9 pts) 8. Aalst - 15 pts (8 pts) 9. Zulte Waregem - 13 pts (7 pts) 10. Charleroi - 6 pts (3 pts)* *Charleroi en OH Leuven moeten nog een inhaalwedstrijd uit de 17e speeldag spelen nadat er te veel Covid-besmettingen bij de thuisploeg waren.

