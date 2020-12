Bekijk hier iedere week de samenvattingen van de Scooore Super League. Deze keer: Standard thuis opgegeten, de mooie reeks van OHL en een draw voor Charleroi.

Als Anderlecht een 'clásico' gaat spelen, dan verwacht de neutrale toeschouwer een evenwichtige wedstrijd tegen een opgenaaide tegenstander. Maar de huidige landskampioen in het vrouwenvoetbal liet in Luik zelfs geen kruimeltje aan Standard, dat met huid en haar werd opgegeten (0-5). Met 27 op 27 is er aan de Brusselse dominantie niks te doen. Paars-wit maakte al 56 doelpunten en kreeg er slechts twee tegen.

Charleroi, van zijn kant, pakt zijn tweede punt van het seizoen, na een gelijkspel tegen KRC Genk, een ploeg die ook nog in opbouw is. De boodschap van coach Tiziano Rutilo na het 0-3-verlies tegen Eendracht Aalst is dan toch overgekomen.

OHL zet intussen zijn zegetocht verder en is een van de nieuwe grootmachten van het Belgische vrouwenvoetbal aan het worden. De Leuvenaars gingen met 0-1 winnen op Gent en zitten nu al aan vijf overwinningen op een rij. Het team van Lenie Onzia staat zo op een derde plaats in het klassement en nadert tot op drie punten van Standard, de volgende tegenstander.

