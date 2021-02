De Super League draait weer op volle toeren met dit weekend hoofdrollen voor Anderlecht en Gent. Bekijk hier de samenvattingen.

De ongelooflijke cijfers van Anderlecht

Twintig gemaakte goals en slechts eentje tegen, dat is de balans van Anderlecht na de eerste drie speeldagen in 2021. Dit weekend was het dus weer een doelpuntenfestival. Charleroi werd namelijk met een droge 8-0 naar huis gestuurd. De overwinning was vooral te danken aan de hattricks van Tessa Wullaert (ook nog eens vier assists) en Gouden Schoen Tine De Caigny. In het totaal scoorden de speelsters van coach Patrick Wachel (die aankondigde na dit seizoen te stoppen) dit seizoen al 81 keer en werd keeper Justien Odeurs maar drie keer gepasseerd sinds augustus. Wat een dominantie!

Eerste basisplaats voor Amber Maximus

Bijna drie jaar was het geleden dat ze nog eens op een veld stond na enkele zware knieblessures, dus genoot Anderlecht-aanvalster Amber Maximus met volle teugen van haar eerste basisplaats van het seizoen door haar tweede goal van het seizoen te maken. 'Haar recupereren was eigenlijk een gok', vertelde Patrick Wachel nog voor het seizoen. 'Iedereen, waaronder ik, dacht dat ze ging stoppen. Maar ik heb haar gesproken en leek enorm gemotiveerd. Als een echte nummer 9 staat ze ook altijd waar de bal komt. Ze scoort zo makkelijk.' Als Maximus haar ritme weet terug te vinden, kan Anderlecht dus nog beter worden.

Nog een driepunter voor Gent

Uit tegen Fémina White Star is altijd een moeilijke verplaatsing, ook voor Gent. Maar de club van Heleen Jacques, momenteel derde in de stand, kende net twee opeenvolgende zeges. Genoeg om met een gerust hart naar Brussel te trekken. En de Buffalo's pakten ook tegen White Star drie verdiende punten, zoals zelfs White Starcoach Anaïs Demoustier na de wedstrijd vertelde. Ze domineerden de hele wedstrijd zonder tot het uiterste te moeten gaan en konden opnieuw rekenen op Ella Van Kerkhoven, die met een nieuw doelpunt haar plaats in de selectie van de Red Flames bevestigde.

De ongelooflijke cijfers van AnderlechtTwintig gemaakte goals en slechts eentje tegen, dat is de balans van Anderlecht na de eerste drie speeldagen in 2021. Dit weekend was het dus weer een doelpuntenfestival. Charleroi werd namelijk met een droge 8-0 naar huis gestuurd. De overwinning was vooral te danken aan de hattricks van Tessa Wullaert (ook nog eens vier assists) en Gouden Schoen Tine De Caigny. In het totaal scoorden de speelsters van coach Patrick Wachel (die aankondigde na dit seizoen te stoppen) dit seizoen al 81 keer en werd keeper Justien Odeurs maar drie keer gepasseerd sinds augustus. Wat een dominantie!Eerste basisplaats voor Amber MaximusBijna drie jaar was het geleden dat ze nog eens op een veld stond na enkele zware knieblessures, dus genoot Anderlecht-aanvalster Amber Maximus met volle teugen van haar eerste basisplaats van het seizoen door haar tweede goal van het seizoen te maken. 'Haar recupereren was eigenlijk een gok', vertelde Patrick Wachel nog voor het seizoen. 'Iedereen, waaronder ik, dacht dat ze ging stoppen. Maar ik heb haar gesproken en leek enorm gemotiveerd. Als een echte nummer 9 staat ze ook altijd waar de bal komt. Ze scoort zo makkelijk.' Als Maximus haar ritme weet terug te vinden, kan Anderlecht dus nog beter worden.Nog een driepunter voor GentUit tegen Fémina White Star is altijd een moeilijke verplaatsing, ook voor Gent. Maar de club van Heleen Jacques, momenteel derde in de stand, kende net twee opeenvolgende zeges. Genoeg om met een gerust hart naar Brussel te trekken. En de Buffalo's pakten ook tegen White Star drie verdiende punten, zoals zelfs White Starcoach Anaïs Demoustier na de wedstrijd vertelde. Ze domineerden de hele wedstrijd zonder tot het uiterste te moeten gaan en konden opnieuw rekenen op Ella Van Kerkhoven, die met een nieuw doelpunt haar plaats in de selectie van de Red Flames bevestigde.