Elke week kan u hier de hoogtepunten uit de Scooore Super League terugvinden. Deze week: Standard herpakt zich goed tegen OH Leuven, Club YLA mispakt zch dan weer aan Genk en Anderlecht blijft door de competitie razen.

Standard maakt einde aan mooie serie OH Leuven

Met drie punten voorsprong op een OHL in bloedvorm (met vijf overwinningen op rij voor Eurlings, Yüceil en co.) maar na een stevige dobber thuis tegen Anderlech (0-5-verlies) hadden de Rouches geen keus: er moest een reeksje neergezet worden, te beginnen met een zege tegen de Vlaams-Brabanders. En dat hebben de speelsters van Hamida Lamara ook gedaan door Leuven te overklassen. Ideaal om zo in het spoor te blijven van de rivalen uit Brussel.

Club YLA verrast door Genkse ijver

De gaten worden evenwel niet overal verkleind in de Super League. De strijd om play-off 1 gaat normaal gezien nog tussen drie ploegen met Gent, Genk en Club YLA die elk 16 punten telden voor deze speeldag. Club, dat vorige week nog eenvoudig won van Aalst, kon niet bevestigen en liet het na een voorsprong te nemen op de Genkse dames na een aantrekkelijke wedstrijd. Met als kers op de taart het mooie doelpunt van Genkspeelster Gwen Duijsters. Het is een overwinning dat deugd moet doen voor een Genk dat ieder duel vol aanging.

Ondertussen in Anderlecht...

Anderlecht blijft het nog steeds geweldig doen na alweer een overwinning op de laatste speeldag in 2020. Deze keer moest Zulte Waregem eraan geloven, ondanks een knap eerste kwartier waarin paars-wit het wat moeilijker had. De cijfers blijven maar indrukwekkender worden: 30 op 30, 61 gemaakte doelpunten en slechts 2 tegen. En dan heb je ook nog de 24 doelpunten van Tessa Wullaert die meer dan ooit favoriet is om de Gouden Schoen te winnen.

