De mooie reeks van vier overwinningen op rij voor KAA Gent kwam dit weekend ten einde. En ondertussen is het Club YLA van coach Leo Van der Elst misschien wel begonnen aan een eigen ongeslagen periode.

KAA Gent halt toegeroepen

Met een thuismatch tegen Zulte Waregem, dat slechts 1 op 12 behaalde, verwachtte iedereen dat KAA Gent ook de veertiende speeldag winnend zou afsluiten na eerder al vier keer op rij te hebben gewonnen. Maar Ella Van Kerkhoven en co, zonder Heleen Jacques, Shari Van Belle, Imani Prez, Lobke Loonen en Elisabeth Meijerink, werden verrast door de grinta van de Zultespeelsters.

Hoewel ze de match in handen hadden, waren ze achterin passief waardoor ze een doelpunt van Sheryl Merchiers (nog ex-Gent) moesten slikten. Tegen enthousiastere tegenstanders, met een doelpunt achterstand en de laatste pass die nooit aankwam, werd de zegereeks van KAA Gent gestopt. Daardoor valt Gent ook buiten de top drie.

Club YLA eindelijk regelmatig?

Als er één onregelmatige ploeg was dit seizoen, dan was het wel Club YLA. Maar dat lijkt verleden tijd te zijn. Dat was voordat Isabelle Iliano en consorten hun derde overwinning op rij pakten, een première dit seizoen. Na de 2-0-zege tegen Charleroi, springen de Bruggelingen over Gent naar de derde plek in het klassement. Met dank aan Marie Minnaert, ook al de enige doelpuntenmaker in de vriendschappelijke wedstrijd van de Red Flames tegen enkele weken geleden. Een mooie gewoonte ondertussen van de middenvelder, want Minnaert scoorde dit seizoen al tien keer.

Genk steeds verder weg van de play-offs

De directie van Genk maakte het begin dit seizoen duidelijk: dit jaar moest het eerste worden van een driejarig project waarin de opleiding van de Limburgers terug glans moest krijgen. Geen grote doelen dus dit jaar wat betreft het klassement of de play-offs. Maar toch dachten we even dat KRC Genk de top kon kietelen en zich kon nestelen in de top 5, omdat veel clubs zich onregelmatiger presenteerden dan de Limburgers.

Maar na een teleurstellend begin van 2021 (Genk wist nog niet te winnen) is die hoop al lang vervlogen. Vooral na de nederlaag tegen OH Leuven, vijfde in de stand, dit weekend. We onthouden vooral dat de samenwerking tussen de club en de uit pensioen teruggekeerde Aline Zeler werd beëindigd.

Resultaten Gent Ladies - Zulte Waregem: 0-1 Aalst - Anderlecht: 0-4 Standard - Fémina White Star: 1-0 Club YLA - Charleroi: 2-0 OH Leuven - Genk Ladies: 3-0

Klassement: 1. Anderlecht - 42 pts 2. Standard - 33 pts 3. Club YLA - 26 pts 4. Gent Ladies - 25 pts 5. OH Leuven - 24 pts 6. Genk Ladies - 16 pts 7. Zulte Waregem - 12 pts 8. Fémina White Star - 10 pts 9. Eendracht Aalst - 8 pts 10. Charleroi - 6 pts

Met een thuismatch tegen Zulte Waregem, dat slechts 1 op 12 behaalde, verwachtte iedereen dat KAA Gent ook de veertiende speeldag winnend zou afsluiten na eerder al vier keer op rij te hebben gewonnen. Maar Ella Van Kerkhoven en co, zonder Heleen Jacques, Shari Van Belle, Imani Prez, Lobke Loonen en Elisabeth Meijerink, werden verrast door de grinta van de Zultespeelsters. Hoewel ze de match in handen hadden, waren ze achterin passief waardoor ze een doelpunt van Sheryl Merchiers (nog ex-Gent) moesten slikten. Tegen enthousiastere tegenstanders, met een doelpunt achterstand en de laatste pass die nooit aankwam, werd de zegereeks van KAA Gent gestopt. Daardoor valt Gent ook buiten de top drie.Als er één onregelmatige ploeg was dit seizoen, dan was het wel Club YLA. Maar dat lijkt verleden tijd te zijn. Dat was voordat Isabelle Iliano en consorten hun derde overwinning op rij pakten, een première dit seizoen. Na de 2-0-zege tegen Charleroi, springen de Bruggelingen over Gent naar de derde plek in het klassement. Met dank aan Marie Minnaert, ook al de enige doelpuntenmaker in de vriendschappelijke wedstrijd van de Red Flames tegen enkele weken geleden. Een mooie gewoonte ondertussen van de middenvelder, want Minnaert scoorde dit seizoen al tien keer.De directie van Genk maakte het begin dit seizoen duidelijk: dit jaar moest het eerste worden van een driejarig project waarin de opleiding van de Limburgers terug glans moest krijgen. Geen grote doelen dus dit jaar wat betreft het klassement of de play-offs. Maar toch dachten we even dat KRC Genk de top kon kietelen en zich kon nestelen in de top 5, omdat veel clubs zich onregelmatiger presenteerden dan de Limburgers. Maar na een teleurstellend begin van 2021 (Genk wist nog niet te winnen) is die hoop al lang vervlogen. Vooral na de nederlaag tegen OH Leuven, vijfde in de stand, dit weekend. We onthouden vooral dat de samenwerking tussen de club en de uit pensioen teruggekeerde Aline Zeler werd beëindigd.