Zondag wordt de eerste topmatch van het seizoen afgewerkt. Kampioen Club Brugge en bekerwinnaar KAA Gent spelen om de supercup. Een voorbeschouwing.

Een nieuw jaar, een nieuwe coach en meteen een eerste grote test. Club Brugge wil zondag erg graag de supercup binnenhalen. Maar daarvoor moet het wel langs de ploeg waar het vorig jaar geen grip op kreeg. In vier wedstrijden pakte Gent drie keer de zege en kegelde het zo ook Club uit de beker.Coach Philippe Clement verrast vriend en vijand voor de aftrap. Hij gooit jonkies Van der Brempt en Mbamba in de ploeg voor Persyn en de geschorste Nsoki. Een misstap van jewelste, want al snel komt Gent op voorsprong. De verdediging ziet er een paar keer niet goed uit en bij de rust staat het 3-0.Hein Vanhaezebrouck lacht in zijn vuistje: hij ziet dat Clements plannetje volledig in duigen valt. Geen beterschap na de pauze en dus wordt het een complete blamage. Mechele maakt de afgang compleet met een owngoal en zet de 6-1-eindstand op het bord. De Ghelamco Arena in vuur en vlam en blije gezichten bij de Gentse aanhang.In de heenwedstrijd van de halve finales van de beker van België kan Club revanche nemen. Gent is de hele wedstrijd de betere ploeg maar morst met de kansen. In de 57ste minuut brengt De Ketelaere tegen de gang van het spel in Club op voorsprong, maar enkele minuten later pakt verdediger Hendry rood. Blauw-zwart moet nog een halfuur met tien verder. Het houdt stand en pleegt zo een hold-up. Ook deze match hadden de Buffalo's zeker kunnen winnen.In Jan Breydel beleeft Club opnieuw een zware namiddag. Gent is de evenknie in het spel en heeft ook de beste kansen. Al snel maakt Hjulsager de 0-1. Op slag van rust komt De Ketelaere nog dicht bij de gelijkmaker maar doelman Davy Roef staat pal. Hij mag Sinan Bolat vervangen, die met zijn hoofd bij een transfer naar Turkije zit. Schreuder brengt Lang en Balanta in de ploeg om het tij te keren maar dat lukt niet. Tissoudali geeft Gent de dubbele voorsprong kort na rust. De Ketelaere weet de aansluitingstreffer nog te scoren, maar verder dan dat komt Club niet. Op het einde van de wedstrijd gaat het dan nog helemaal fout. Invallers Lang en Balanta krijgen elk nog een rood karton onder de neus.De terugwedstrijd voor de beker van België geeft Gent wat het eigenlijk in de heenwedstrijd had verdiend: winst. In wat weer een rotmatch wordt voor Club, zijn de Buffalo's dit keer wel efficiënt. Na nog geen twee minuten verschalkt Odjidja Mignolet met een afgeweken bal. Een halfuurtje later is het alweer raak. Na slecht uitverdedigen van Skov Olsen komt de bal bij Castro-Montes, die de bal heerlijk voorbij Mignolet krult. Als Odoi na de rust rood pakt en Depoitre de 0-3-eindstand vastlegt, is het kalf al lang verdronken. Club is uitgeschakeld in de beker.Enkele maanden later kijken ze elkaar dus voor het eerst dit seizoen in de ogen tijdens de supercup. Nieuwe coach Carl Hoefkens zal extra gemotiveerd zijn. In zijn eerste officiële wedstrijd als hoofdtrainer kan hij meteen een prijs pakken. Hoefkens kan rekenen op een sterke kern. De komst van linksachter Bjorn Meijer werd de voorbije winter al afgehandeld en deze zomer haalde het ook al Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) bij Besiktas en Ferran Jutglà bij Barcelona. Die laatste wist in zijn eerste matchen al zes keer het net te vinden.De vraag is dus hoe Hoefkens de puzzel zal leggen. Uit de voorbereiding valt op te maken dat hij Vormer een nieuwe kans wil geven. De Nederlander viel vorig jaar naast de ploeg en de vraag stelde zich of er nog wel plaats was voor hem. Daar lijkt nu een antwoord op te komen, want hij mocht in de voorbije oefenwedstrijden al veel minuten maken. Niet onlogisch, want Club haalde nog geen nieuwe middenvelder binnen en Rits is nog steeds geblesseerd.De Ketelaere en Lang zijn nog niet weg, dus ook op hen kan Hoefkens rekenen. Hij moet het wel doen zonder een van zijn belangrijkste verdedigende pionnen. Nsoki is geschorst na een rode kaart tijdens een van de voorbereidingsmatchen. En dan is er nog Antonio Nusa, die misschien wel een belangrijke joker kan zijn. De flankspeler maakte in de strijd om de titel zijn debuut en veroverde meteen de harten van de Brugse aanhang. Met een doelpunt in de belangrijke uitwedstrijd tegen Union toonde hij zijn talent en die prestatie bleef niet onopgemerkt: ook hij kreeg al speelgelegenheid tijdens de voorbereiding.Door Siemen Caveye