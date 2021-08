De supporters van voetbalclub Zulte Waregem hebben een grote solidariteitsactie op touw gezet om de slachtoffers van de overstromingen in Eupen te steunen. Verschillende fans hielpen mee aan herstellings- en schoonmaakwerken afgelopen week.

De aanhang van Essevee lanceerde eerst een oproep via de sociale mediakanalen van Zulte Waregem en Eupen. Tijdens hun wedstrijd van afgelopen zondag tegen Standard (1-2 verlies), werd er ook geld opgehaald. Dinsdag zetten supporters de grote schoonmaak voort.

'Deze actie is simpelweg formidabel', reageerde Jessica Loo, communicatieverantwoordelijke bij de Panda's. 'We verwachtten ons niet aan zo'n hulp van een andere club uit de Pro League. Eupen zal deze vorm van solidariteit nooit vergeten.'

