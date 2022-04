Zoals een feniks herrijst uit zijn as, zo blijft er ook telkens opnieuw een voetbalploeg in Ingelmunster ontstaan. Het huidige SV wil 'een club voor en door Ingelmunsternaren' zijn.

Gerechtigd correspondent Nicolas Vanneste was een van de mensen die mee aan de wieg stond van de club, die nu actief is in derde provinciale. 'SV Ingelmunster is eigenlijk pas een kleine vier jaar geleden ontstaan uit de ruïne die achterbleef na de fusie van OMS Ingelmunster met KFC Izegem tot Mandel United Izegem-Ingelmunster.'

Na de ter ziele gegane ploegen SV Olympic Ingelmunster, Molen Sport Ingelmunster, KSV Ingelmunster en OMS Ingelmunster is SV Ingelmunster de vijfde ploeg die in de gemeente het levenslicht ziet.

'We hebben wel een roemrijk verleden op voetbalvlak', vervolgt Vanneste. 'Zo promoveerde KSVI in 2002 bijvoorbeeld net niet naar eerste klasse en was er de 1-4 bekerstunt tegen Anderlecht in 1999. Net als anderen in het huidige bestuur vond ik het jammer dat er geen voetbalploeg meer zou zijn, als Mandel United in 2019 naar Izegem trok. Ook jeugdspelers en supporters wilden terug een team, want de amateurclub heeft altijd enorm geleefd in de gemeente.'

Lokale verankering

In 2018 startte SV Ingelmunster, zonder torenhoge ambities en bijhorende financiële consequenties zoals professioneel voetbal. Vanneste: 'We vooral een vereniging voor en door Ingelmunsternaren zijn. Voor de jeugd betekent dat dat zij in hun eigen gemeente kunnen spelen met hun klasgenoten. Voor het eerste elftal streven we naar twee derde jongens met een link met de gemeente, zoals inwoners of mensen die hier opgroeiden.'

Het is dus niet de bedoeling een vreemdelingenlegioen van gekochte spelers aan te trekken. De fans moeten zich ook verwant voelen met de ploeg. 'Maar als je ambitie hebt, moet je soms spelers aantrekken die in het totaalplaatje passen en die geen link met Ingelmunster hebben. Daar proberen we een evenwicht in te zoeken.'

Op termijn moet de eigen jeugd dus doorstromen. Dat is de basis van alles. Nu worden talenten al snel door grotere clubs uit de dichte of verdere regio overgenomen. 'Maar', zegt Vanneste, 'de spelers die blijven, willen we op een ambitieus provinciaal niveau aan ons binden.'

Op relatief korte termijn is het doel van SV Ingelmunster om in eerste of tweede provinciale te spelen. 'In ons eerste seizoen promoveerden we al meteen, want toen corona uitbrak stonden we gelukkig eerste met een riante voorsprong op de nummer twee. Het was een bizarre situatie, omdat we niet echt konden vieren door de pandemie en alles via sociale media gebeurde. Dit seizoen was voor het eerst min of meer normaal, maar verliep wat moeilijker door blessures. De eindronde is nog mogelijk, dus promoveren kan nog, maar anders proberen we het volgend jaar opnieuw.'

Geen fusie meer

SV Ingelmunster kan rekenen op een trouwe aanhang. 'Thuis dagen er een driehonderdtal toeschouwers op en dat is eerder ongewoon in derde provinciale. Op verplaatsing zijn wij ook vaak met meer fans dan de thuisploeg', aldus Vanneste.

'We krijgen soms de vraag of deze club ook niet zal fusioneren, maar ik heb gezien hoe het destijds gelopen is toen KSV Ingelmunster met Harelbeke in Sporting West opging. En ook toen Mandel United ontstond, zorgde dat voor ontgoochelde en verhitte reacties. Ik denk dat we met een nieuwe samensmelting alle geloofwaardigheid zouden kunnen verliezen en onze fans zouden kunnen afhaken. Dus hopelijk komt het nooit meer zover.'

Door Margit Ghillemyn

Gerechtigd correspondent Nicolas Vanneste was een van de mensen die mee aan de wieg stond van de club, die nu actief is in derde provinciale. 'SV Ingelmunster is eigenlijk pas een kleine vier jaar geleden ontstaan uit de ruïne die achterbleef na de fusie van OMS Ingelmunster met KFC Izegem tot Mandel United Izegem-Ingelmunster.'Na de ter ziele gegane ploegen SV Olympic Ingelmunster, Molen Sport Ingelmunster, KSV Ingelmunster en OMS Ingelmunster is SV Ingelmunster de vijfde ploeg die in de gemeente het levenslicht ziet. 'We hebben wel een roemrijk verleden op voetbalvlak', vervolgt Vanneste. 'Zo promoveerde KSVI in 2002 bijvoorbeeld net niet naar eerste klasse en was er de 1-4 bekerstunt tegen Anderlecht in 1999. Net als anderen in het huidige bestuur vond ik het jammer dat er geen voetbalploeg meer zou zijn, als Mandel United in 2019 naar Izegem trok. Ook jeugdspelers en supporters wilden terug een team, want de amateurclub heeft altijd enorm geleefd in de gemeente.'In 2018 startte SV Ingelmunster, zonder torenhoge ambities en bijhorende financiële consequenties zoals professioneel voetbal. Vanneste: 'We vooral een vereniging voor en door Ingelmunsternaren zijn. Voor de jeugd betekent dat dat zij in hun eigen gemeente kunnen spelen met hun klasgenoten. Voor het eerste elftal streven we naar twee derde jongens met een link met de gemeente, zoals inwoners of mensen die hier opgroeiden.'Het is dus niet de bedoeling een vreemdelingenlegioen van gekochte spelers aan te trekken. De fans moeten zich ook verwant voelen met de ploeg. 'Maar als je ambitie hebt, moet je soms spelers aantrekken die in het totaalplaatje passen en die geen link met Ingelmunster hebben. Daar proberen we een evenwicht in te zoeken.'Op termijn moet de eigen jeugd dus doorstromen. Dat is de basis van alles. Nu worden talenten al snel door grotere clubs uit de dichte of verdere regio overgenomen. 'Maar', zegt Vanneste, 'de spelers die blijven, willen we op een ambitieus provinciaal niveau aan ons binden.'Op relatief korte termijn is het doel van SV Ingelmunster om in eerste of tweede provinciale te spelen. 'In ons eerste seizoen promoveerden we al meteen, want toen corona uitbrak stonden we gelukkig eerste met een riante voorsprong op de nummer twee. Het was een bizarre situatie, omdat we niet echt konden vieren door de pandemie en alles via sociale media gebeurde. Dit seizoen was voor het eerst min of meer normaal, maar verliep wat moeilijker door blessures. De eindronde is nog mogelijk, dus promoveren kan nog, maar anders proberen we het volgend jaar opnieuw.'SV Ingelmunster kan rekenen op een trouwe aanhang. 'Thuis dagen er een driehonderdtal toeschouwers op en dat is eerder ongewoon in derde provinciale. Op verplaatsing zijn wij ook vaak met meer fans dan de thuisploeg', aldus Vanneste.'We krijgen soms de vraag of deze club ook niet zal fusioneren, maar ik heb gezien hoe het destijds gelopen is toen KSV Ingelmunster met Harelbeke in Sporting West opging. En ook toen Mandel United ontstond, zorgde dat voor ontgoochelde en verhitte reacties. Ik denk dat we met een nieuwe samensmelting alle geloofwaardigheid zouden kunnen verliezen en onze fans zouden kunnen afhaken. Dus hopelijk komt het nooit meer zover.'Door Margit Ghillemyn