Bij SV Roeselare zijn spelers al twee maanden niet betaald en is de proflicentie in het gedrang. Drie vragen aan Christian Vandenabeele, die voor Sport/Voetbalmagazine de 1B-club volgt.

Wat is er aan de hand bij SV Roeselare?

...

Wat is er aan de hand bij SV Roeselare?Christian Vandenabeele: 'Niets nieuws. Geldtekort. Ook vorig seizoen was er een betalingsachterstand. Toen pasten de Chinese eigenaars, de gefortuneerde familie Dai, tijdig bij om aan de proflicentie te geraken. En vorige zomer redden ze de club in extremis van het faillissement . Dus de vraag is: gaan ze nu ook weer bijpassen om aan een proflicentie te geraken? En zo ja, kan dat op een manier dat de regels van de financial fair play gerespecteerd worden?' Waarom stellen er zich bij SV Roeselare steeds dezelfde problemen?'Toen de familie Dai in 2016 de club overnam, was dat met hele grote ambities. Het mocht bij wijze van spreken kosten wat het wilde om te promoveren naar 1A en om daar dan de top van het Belgisch voetbal te bestormen. 'Ze wilden van SV Roeselare een opleidingsclub maken binnen hun netwerk, waartoe ook het Chinese Beijing Renhe FC en de Engelse tweedeklasser Reading FC behoren, om zo Chinese spelers de Europese Unie binnen te brengen en die hier op te waarderen. Achter de jeugdvelden wilden ze daarvoor ook overnachtingsaccomodatie bouwen. Maar ze verkeken zich op de complexiteit van onze wetgeving inzake ruimtelijke ordening en mochten er niet bouwen. Dat is maar een van de vele ontgoochelingen die ze intussen opliepen. 'Vorige zomer gaven ze het management van de club in handen van de Braziliaan Marco Manso, een partner van een Braziliaanse investeringsmaatschappij die ze bij Reading FC leerden kennen. Dat is alweer een sportief manager die de club leidt, net zoals Brian Tevreden dat daarvoor ook was. Dat is toch merkwaardig: waarom niet investeren in een beleid met een goeie structuur en de juiste mensen op de juiste plaats? 'De problemen zijn dezelfde gebleven en dus wacht SV Roeselare nu alweer op een nieuw overlevingsinfuus. Waarom de Chinese eigenaars de voorbije jaren geld in de club zijn blijven pompen, is niet duidelijk. Maar niemand gelooft dat het pure liefdadigheid is. We zien wel dat er een heel groot spelersverloop is, met eind augustus nog de komst van negentien nieuwe spelers. Maar wat er achter de schermen gebeurt weten we niet.'3. Wat moet er bij SV Roeselare gebeuren?'Ik zou zeggen: dat de Chinese eigenaars nog één keer hun portefeuille opentrekken, om de schulden te betalen, en dat de locals hun verantwoordelijkheid weer opnemen en er een gezonde amateurclub met een hart voor de jeugd van maken.'