Met KRC Genk ziet Antwerp-trainer Brian Priske morgen een van zijn twee Belgische ex-clubs in de ogen. De coach van de Great Old heeft in Deurne Noord al veel bijgeleerd, zegt zijn baas Sven Jaecques deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Elke dag praten ze met mekaar. Niet altijd urenlang, maar er is zeer veel overleg, zegt algemeen directeur van Antwerp Sven Jaecques. Die ziet zijn coach evolueren. Jaecques: 'Ik denk dat hij qua uitdagingen en leren omgaan met spelers, media, druk en keuzes maken, al meer heeft geleerd dan in de voorbije twee jaar. In het begin heeft hij dat niet zo ingeschat. Zelfs met de ervaring van de Champions League en een titel in Denemarken, is dit compleet anders. Brian werkt nu in een competitie waar geen ruimte wordt gegeven, of het nu Eupen is, Seraing of Club Brugge. Er wordt druk gezet, ruimtes worden klein gehouden, er wordt op het randje gespeeld, de ploegen zijn fysiek in orde. Wat ik hem elke dag ook zeg: er is geen tijd. Hij dacht die te kunnen krijgen, winst of verlies, maar ook al zijn er excuses en redenen waarvoor dat zou moeten, tijd is er niet. De enige tijd die je koopt is door resultaten neer te zetten.'

Is de coach mee in dat verhaal? Jacques: 'Brian is een winnaar en staat open voor kritiek. Dat hij al aanpassingen heeft gedaan, is duidelijk. Maar zoals elke trainer bezit hij ook een portie koppigheid. Zodra hij kan probeert hij terug te keren naar zoals hij het voetbal ziet. Voor een stuk is dat de Deense school, die correct is en ook kan werken. Maar je moet het team en de spelers individueel bijschaven om dat te kunnen brengen. En dan zijn we terug bij de tijd die er momenteel niet is.'

Spelers ontgoochelen behoort ook tot zijn leerproces. Voor iemand die dicht bij de groep staat, is dat niet eenvoudig. Jaecques: 'Brian is sowieso geen man die houdt van conflict, zomaar iemand kan ontgoochelen en keihard links of rechts durft wegzetten. Bölöni of Vercauteren konden dat wel, maar die hadden twintig of dertig jaar meer op de teller. Ivan Leko had daar ook nog een probleem mee. Gewoon rustig iemand uitleggen waarom hij voor een ander koos, was voor hem ook moeilijk. Ziedaar het belang van een evenwichtige staf.'

Niet elk gesprek met zijn baas was dit seizoen al even hartelijk. Jaecques: 'Ik was tien jaar geleden misschien ook een beetje Brian. Toch nog een keer praten, rustig, begripvol. Vertrouwen geven. Ook bij mij is het er nu veel sneller uit, veel directer. Anders verlies je tijd.'

Lees meer over de start van Antwerp en het waarom van een andere visie binnen de club deze week in het interview met Sven Jaecques in Sport/Voetbalmgazine

