Sven Kums: alleen een leider óp het veld

Fred Rutten doet bij Anderlecht waarvoor hij betaald wordt: Anderlecht kwalificeren voor play-off 1. Al beseft hij dat het voetbal van zijn team weinig tot de verbeelding spreekt.

Het siert de Nederlander dat hij in post-matchinterviews zijn verantwoordelijkheid niet probeert weg te moffelen en ervoor uitkomt dat hij realistisch voetbal nastreeft. 'Ons voetbal gaat met horten en stoten vooruit', aldus Rutten. 'Maar er staat een team op het veld dat voor elkaar en met elkaar wil werken. Als dat tot resultaten kan leiden, waarom niet?'

Geen onbetwiste leider

Een heikel punt dat maar niet opgelost raakt, is dat niemand staat te dringen om het absolute leiderschap op te eisen in de spelersgroep.

Op het veld is de kopman zonder twijfel Sven Kums, met twee doelpunten man van de match tegen Kortrijk. 'Het moest gebeuren vandaag en als kapitein moet je het voortouw nemen', aldus de aanvoerder.

In de kleedkamer staat de vacature van de onbetwiste leider echter al jaren open. Kara is in theorie dé geknipte man voor de job, maar onder andere vorig seizoen kwam hij tot de vaststelling dat zijn autoriteit niet altijd wordt aanvaard.

Het staat wel vast dat King Kara bepaalde zaken die tijdens zijn passage bij FC Nantes zijn gebeurd niet had laten passeren mocht hij op dat moment op Neerpede gezeten hebben.