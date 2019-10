De 31-jarige controlerende middenvelder komt in Sport/Voetbalmagazine terug op zijn vertrek bij paars-wit.

Sven Kums: 'De situatie bij Anderlecht is voor mij wel raar. Ik zit nu hier bij AA Gent en ik ben blij hier. Ik speel en het gaat goed. Wat er bij Anderlecht gebeurt, daar houd ik me op dit moment niet mee bezig. Ik denk weleens dat ik er ervaring had kunnen toevoegen, aan dat team, aan het middenveld. Dat had gekund, maar de club heeft besloten een andere weg in te gaan. Ik voel ook geen wraakgevoelens, ik ken geen rancune richting Anderlecht. De club is eerlijk met mij geweest, maar het is een rare periode.

'Ik wil hier alles geven. Dan moet ik niet naar een club kijken waar ik niet ben. We hebben hier een goed team, een brede kern met veel potentieel. Van veel spelers die naast de kern vallen of op de bank zitten, denk ik: wauw, dat zijn goede spelers. Onze coach is heel persoonlijk met ons. Hij is open en heel aangenaam in de omgang, maar hij kan ook op de tafel kloppen en zeggen waar het op staat. Ik ben aangenaam verrast.'

Lees het volledige interview met Sven Kums in Sport/Voetbalmagazine van 9 oktober.