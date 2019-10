Bij de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische Voetbalbond hebben KV Mechelen en Arjan Swinkels bot gevangen. De verdediger mist twee matchen en moet een boete van 2.000 euro betalen.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag de twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete voor Arjan Swinkels bevestigd. De verdediger van KV Mechelen mist de competitieduels tegen Antwerp (20/10) en Waasland-Beveren (27/10).

Het Bondsparket had drie speeldagen schorsing gevorderd voor zijn rode kaart tegen Eupen. Swinkels zwaaide zijn been bij een hoog opspringende bal te hoog en trapte Danijel Milicevic in de buikstreek. In eerste aanleg werd de sanctie herleid tot twee speeldagen schorsing. Malinwa eiste de vrijspraak, maar kreeg in hoger beroep nul op het rekest.

