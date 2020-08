Om gaten te trekken in de verdediging van Cercle nam Standard zijn toevlucht tot lange diagonalen. Goed bedacht, maar vaak slecht uitgevoer

De diagnose werd gesteld tijdens de voorbereiding, toen Felipe Avenatti de goals voor de Rouches maakte. Een blik op zijn statistieken bij KV Kortrijk, waar hij de interesse van Standard had gewekt, leerde dat acht van de vijftien goals die hij dat seizoen scoorde met het hoofd gemaakt werden. Met voorzetten is het dus dat je de honger naar doelpunten van de Uruguayaanse spits moet stillen. Alleen paste dat niet in het voetbal dat Michel Preud'homme predikte. Hij wilde zoveel mogelijk spelers door het centrum sturen.

Om zijn diepe spits beter te bevoorraden werkte de nieuwe Standardtrainer, Philippe Montanier, een nieuw tactisch plan uit, erop gericht om meer voorzetten te versturen. Daarbij werd aan Kostas Laifis en Mergim Vojvoda gevraagd om verre ballen naar de flanken te trappen. Op die manier verstuurden de beide centrale verdedigers de ene diagonale verre pass na de andere. Met succes: 20 van de 25 verre ballen van de Kosovaar kwamen goed aan, bij de Cyprioot waren dat er 17 op 22.

Het vervolg van de actie vereist een combinatie die het tempo opdrijft. Waarbij bijvoorbeeld de flankverdediger naar binnen komt en er de buitenspelers vindt, die tussen de lijnen bewegen, uitwijken en voorzetten. Een goed recept, met 24 voorzetten in 90 minuten, omgerekend één om de vier minuten.

Daar loopt het plan echter vast. In plaats van hun diepe spits van munitie te voorzien produceerden de buitenspelers zaterdagavond vooral slechte statistieken: 0/2 voor Selim Amallah, 1/4 voor Nicolas Gavory, 2/4 voor Maxime Lestienne en zelfs een 0/7 voor Collins Fai. Te weinig precisie, kortom, die voortkomt uit overhaasting. Het gevolg? Drie keer slechts raakte Avenatti de bal in de zestien meter, één keer maar trapte hij op doel. Dat had dan nog wel een knappe goal kunnen zijn, ware het niet dat de Brugse goalie dat verhinderde.

Uiteindelijk was het toch via de flanken, maar dan zonder de centrale verdedigers of de diepe spits, dat de thuisploeg scoorde. Het jonge Luikse talent Nicolas Raskin vond Lestienne op rechts, die dan weer Samuel Bastien tussen de lijnen wegstuurde. Niet geheel volgens plan, maar wél een efficiënte interpretatie.

