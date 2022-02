Van nieuwkomer Tajon Buchanan wordt bij Club Brugge erg veel verwacht, maar het komt er nog niet onmiddellijk uit. 'Binnenkort zal alles wel samenvallen', is de Canadees rustig bij de Krant van West-Vlaanderen.

'Tot nu toe is het hier een beetje op en af geweest', geeft Tajon Buchanan zelf eerlijk toe. 'Na twee wedstrijden moest ik alweer weg met de nationale ploeg en toen ik terugkwam, testte ik positief op corona.' Sinds zijn overstap van de MLS naar Club Brugge kwam de Canadees dan ook nog maar aan vier wedstrijden en slechts één assist.

Hij zit nog in zijn aanpassingsfase, in een ploeg die na een trainerswissel zelf ook nog in een aanpassingsfase zit bovendien. 'Ik moet mij aanpassen aan een ander land, heel ver van huis, aan een andere competitie, een ander team en een andere positie. Maar dat is gewoon een kwestie van het gewoon te worden. Binnenkort zal alles wel samenvallen. Ik ben hier om het team te helpen wedstrijden te winnen en kampioen te worden; en eender waar ik sta, probeer ik het verschil te maken.'

In Canada begon Buchanan op zijn achtste te voetballen bij Brampton Youth Soccer Club en vier jaar later ging hij met zijn coach mee naar de academie van Mississauga Falcons in het nabijgelegen Ontario. 'Vanaf toen zag ik mezelf in mijn dromen in Europa spelen.'

Een heel grote droom voor een jeugdspeler van een amateurclub die nooit voor nationale jeugdselecties in aanmerking kwam. 'Ik vond mezelf wel altijd al een talentrijke speler, maar voor andere mensen was ik dat blijkbaar niet. (lacht) Dat motiveerde mij extra en zorgde er mee voor dat ik geraakte waar ik nu ben. Als je niet in een van de grotere academies zat, werd je overzien en moest je twee keer zo hard werken.'

Doorbraak

2021 was het seizoen van zijn grote doorbraak. Bij New England Revolution schopte hij het tot in het MLS-team van het jaar en met Canada werd hij op het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben verkozen tot beste jonge speler en haalde hij ook het elftal van het toernooi.

'Inderdaad, dat was mijn beste seizoen sinds ik voetbal. Ik voelde mij comfortabel, in een ploeg waarin we elkaar vertrouwden en aanvoelden en op een positie waar ik mijn kwaliteiten volledig kon benutten.' Hij is happy, maar niet verrast. 'Neen. Ik wist dat het in mij zat. Ik was ervan overtuigd dat je in het leven je dromen kunt waarmaken als je erin gelooft en ervoor werkt.'

