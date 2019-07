Talent in de Jupiler Pro League: Gent, Eupen en Kortrijk

Vrijdag trappen Genk en Kortrijk een nieuwe jaargang van de Belgische competitie op gang. In deze reeks belichten we het aanstormend talent bij de zestien eersteklassers die we ook uitgebreid bespreken in de competitiespecial van 24/07. Vandaag: KAA Gent, KAS Eupen en KV Kortrijk.

Yari Verschaeren ontving vorig seizoen de prijs voor Jonge Profvoetballer van het Jaar.