Net voor zijn transfer naar KAA Gent deed Beerschot nog een tegenvoorstel, vertelt Tarik Tissoudali in een uitgebreid gesprek met Sport/Voetbalmagazine. Een voorsmaakje.

Waarom koos je voor deze club?

Tarik Tissoudali: 'Eén: dicht bij de familie. Twee: een grotere club dan Beerschot, waar ik me nog meer zal ontwikkelen. En drie: een beter uitzicht op kansen voor de nationale ploeg van Marokko. Hier zal ik meer in beeld komen dan in een verder buitenland.'

Dan bij pakweg DC United, want Losada wilde je meenemen, of in het Midden-Oosten?

Tarik Tissoudali: 'Precies.'

Was het een moeilijke beslissing?

Tarik Tissoudali: 'Eerlijk gezegd wel. Gent kwam een beetje laat, net voor ik de knoop doorhakte. Ik had tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik graag in België wilde blijven bij een aanbod van een club uit de top vijf. En daar reken ik Gent bij. Toen zij kwamen, hadden we net een club uit Saoedi-Arabië afgezegd. Die bleven ons bestoken met nieuwe voorstellen.'

'Toen we hier voor de deur van het stadion stonden, moest ik even op mijn zaakwaarnemer wachten. Plots kwam hij met het bericht dat hij ook Beerschot nog had gesproken. Ik dacht eerst nog dat ze de transfer zouden afketsen, maar het bleek een nog beter voorstel dan dat van Gent.'

'Ook teamgenoten probeerden me te overhalen, op emotioneel vlak. 'Hier ga je toch altijd spelen', 'iedereen houdt van je', 'je mag doen wat je wil'. Dat soort dingen. Maar ik vond de move van de club te laat komen. Ze hadden daarvoor al eens serieus met me kunnen praten.'

'Voor mij was een nieuwe omgeving, een andere uitdaging met een nieuwe trainer beter. Met kwalitatief sterkere spelers om me heen ga ik individueel iets beter worden. En vooral dat nationale team van Marokko, dat blijft een droom. Het is gewoon gemakkelijker om opgeroepen te worden voor Marokko bij Gent dan bij Beerschot.'

Speelde de vacante positie na het vertrek van Jonathan David mee?

Tarik Tissoudali: 'Eigenlijk niet echt. Eerlijk gezegd keek ik vroeger niet heel veel naar Gent. Ik kende maar een paar spelers, in het algemeen volg ik meer het Nederlandse voetbal. Van de Belgische bekijk ik samenvattingen.'

Lees het volledige interview met de nieuwe smaakmaker van KAA Gent in Sport/Voetbalmagazine van 10 maart of in onze Plus-zone.

Waarom koos je voor deze club?Tarik Tissoudali: 'Eén: dicht bij de familie. Twee: een grotere club dan Beerschot, waar ik me nog meer zal ontwikkelen. En drie: een beter uitzicht op kansen voor de nationale ploeg van Marokko. Hier zal ik meer in beeld komen dan in een verder buitenland.'Dan bij pakweg DC United, want Losada wilde je meenemen, of in het Midden-Oosten?Tarik Tissoudali: 'Precies.'Was het een moeilijke beslissing?Tarik Tissoudali: 'Eerlijk gezegd wel. Gent kwam een beetje laat, net voor ik de knoop doorhakte. Ik had tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik graag in België wilde blijven bij een aanbod van een club uit de top vijf. En daar reken ik Gent bij. Toen zij kwamen, hadden we net een club uit Saoedi-Arabië afgezegd. Die bleven ons bestoken met nieuwe voorstellen.''Toen we hier voor de deur van het stadion stonden, moest ik even op mijn zaakwaarnemer wachten. Plots kwam hij met het bericht dat hij ook Beerschot nog had gesproken. Ik dacht eerst nog dat ze de transfer zouden afketsen, maar het bleek een nog beter voorstel dan dat van Gent.''Ook teamgenoten probeerden me te overhalen, op emotioneel vlak. 'Hier ga je toch altijd spelen', 'iedereen houdt van je', 'je mag doen wat je wil'. Dat soort dingen. Maar ik vond de move van de club te laat komen. Ze hadden daarvoor al eens serieus met me kunnen praten.''Voor mij was een nieuwe omgeving, een andere uitdaging met een nieuwe trainer beter. Met kwalitatief sterkere spelers om me heen ga ik individueel iets beter worden. En vooral dat nationale team van Marokko, dat blijft een droom. Het is gewoon gemakkelijker om opgeroepen te worden voor Marokko bij Gent dan bij Beerschot.'Speelde de vacante positie na het vertrek van Jonathan David mee?Tarik Tissoudali: 'Eigenlijk niet echt. Eerlijk gezegd keek ik vroeger niet heel veel naar Gent. Ik kende maar een paar spelers, in het algemeen volg ik meer het Nederlandse voetbal. Van de Belgische bekijk ik samenvattingen.'Lees het volledige interview met de nieuwe smaakmaker van KAA Gent in Sport/Voetbalmagazine van 10 maart of in onze Plus-zone.