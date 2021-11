Tarik Tissoudali (28) is maandagavond uitgeroepen tot laureaat van de Lion Belge (de Belgische leeuw), een onderscheiding voor de beste voetballer van Maghrebijnse afkomst in de Jupiler Pro League.

De in Amsterdam geboren Marokkaan, die begin dit jaar Beerschot ruilde voor AA Gent, volgt als twaalfde winnaar op de erelijst zijn landgenoot Selim Amallah (Standard) op. Hij kreeg 34,1 procent van de stemmen en bleef daarmee Amallah (26,8%) voor. De Comorees Faïz Selemani (Kortrijk) eindigde als derde met 14,6%. De Marokkanen Ismaël Kandouss (Union, 12,2%) en de Yahya Nadrani (Seraing, 7,3%) maakten de top vijf vol.

De award van beste speelster (Lionne Belge) was net als vorig jaar voor Sakina Ouzraoui (Anderlecht).

Verder waren er onderscheidingen voor Karim Bachar (T1 Futsal Rode Duivels, beste coach), Anouar Ait El Hadj (Anderlecht, beste belofte), Loïs Openda (Vitesse, beste Belg in het buitenland) en Ahmed Sababti (futsal).

De in Amsterdam geboren Marokkaan, die begin dit jaar Beerschot ruilde voor AA Gent, volgt als twaalfde winnaar op de erelijst zijn landgenoot Selim Amallah (Standard) op. Hij kreeg 34,1 procent van de stemmen en bleef daarmee Amallah (26,8%) voor. De Comorees Faïz Selemani (Kortrijk) eindigde als derde met 14,6%. De Marokkanen Ismaël Kandouss (Union, 12,2%) en de Yahya Nadrani (Seraing, 7,3%) maakten de top vijf vol. De award van beste speelster (Lionne Belge) was net als vorig jaar voor Sakina Ouzraoui (Anderlecht). Verder waren er onderscheidingen voor Karim Bachar (T1 Futsal Rode Duivels, beste coach), Anouar Ait El Hadj (Anderlecht, beste belofte), Loïs Openda (Vitesse, beste Belg in het buitenland) en Ahmed Sababti (futsal).