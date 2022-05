Tarik Tissoudali heeft donderdag de 31e Ebbenhouten Schoen op zijn naam geschreven. De Nederlandse Marokkaan van AA Gent volgt op de erelijst van de trofee voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League Paul Onuachu op. De Genk-spits werd dit jaar tweede.

Joshua Zirkzee (Anderlecht) pakte de derde plaats, Rabbi Matondo (Cercle Brugge) en Michael Ngadeu (AA Gent) vervolledigden de top 5.

Tarik Tissoudali kende een uitstekend seizoen bij AA Gent. De 29-jarige aanvaller hielp de Buffalo's met zijn goals op weg naar bekerwinst, de eindzege in de Europe play-offs en een stek in de achtste finales van de Conference League. Over alle competities scoorde hij 27 keer. Met Marokko bereikte hij in januari ook de kwartfinales van de Afrika Cup.

Paul Onuachu moest ondanks 23 goals tevreden zijn met een tweede plaats. De 27-jarige Nigeriaan won in januari nog de Gouden Schoen, maar kende met Genk een tegenvallend seizoen.

Tissoudali is de derde Gent-speler op de erelijst, na Ahmed 'Mido' Hossam (2000) en Mbark Boussoufa (2006).

