KV Oostende heeft sinds januari een nieuwe Japanner in zijn rangen. De Krant van West-Vlaanderen maakte kennis met Tatsuhiro Sakamoto.

Tatsuhiro Sakamoto is wel degelijk een wintertransfer met een directe meerwaarde voor KV Oostende. Zes keer kwam de 25-jarige Japanner al aan de aftrap en of dat nu op de rechterflank, de linkerkant of in de centrale as was, onder Blessin of zijn opvolger Yves Vanderhaeghe, voor of na zijn coronabesmetting: telkens bleef hij tot het laatste fluitsignaal op het veld.

Al leek het wel even dat zijn carrière nooit van de grond zou komen. 'Op een bepaald moment had ik eigenlijk de droom al opgegeven om profvoetballer te worden', vertelt de nieuwe Japanner van KV Oostende bij de Krant van West-Vlaanderen. 'Mijn eerste sport was rugby. Mijn moeder wou dat ik het deed om sterker te worden. Maar ik voetbalde liever. Ik wou profvoetballer worden, maar toen ik bij de U15 van FC Tokio niet doorstroomde naar de U18, dacht ik dat het voorbij was. Daarna ben ik naar de Maebashi Ikuei High School geweest en daar voetbalde ik drie jaar in het schoolteam, een van de sterkste in Japan.

'Enkele ploegmaats kregen in het laatste jaar een aanbieding van een profclub, maar ik niet. Toen ben ik universiteitsvoetbal gaan spelen, bij Toyo University, en via contacten van mijn coach daar kreeg ik bij de bescheiden tweedeklasser Montedio Yamagata toch nog een kans in het profvoetbal. Maar mijn eerste oefenwedstrijd daar was slecht. Ik miste vertrouwen en kon mijn kwaliteiten niet tonen. Toen is het keerpunt gekomen. Ik voelde aan dat ik het zo niet zou redden. Ik was op het punt van alles of niets gekomen en dat zorgde voor de klik die nodig was om bevrijd te kunnen spelen en mijn volledige potentieel te kunnen aanboren.'

Het vervolg mocht er zijn. In de J2 League met Montedio Yamagata: 7 goals en 4 assists in 44 wedstrijden; en met de eersteklasser Cerezo Osaka: 10 goals en 15 assists in 81 wedstrijden. Vorige zomer debuteerde hij zelfs voor de nationale ploeg. 'Daar zag ik dat spelers die in het buitenland speelden meer zelfvertrouwen hadden en toen besliste ik dat ik voor mijn eigen ontwikkeling zelf ook naar het buitenland wou. En zo belandde ik vorige maand hier.'

Lees her volledige interview met Tatsuhiro Sakamoto op KW.be.

