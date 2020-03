Jacques Sys zag dat de sportwereld pas reageerde wanneer de epidemie begon te escaleren.

Een onuitgegeven situatie is het wel, een (sport)wereld die vrijwel helemaal tot stilstand is gekomen. Voor u, voor ons, voor iedereen. De snelheid waarmee het coronavirus door de wereld raast, maakte geen andere oplossing mogelijk. Als je moet kiezen tussen de sport en het maatschappelijk belang is die keuze snel gemaakt. Discussies over economische schade zijn dan niet meer dan een voetnoot. Te lang heeft het in de sportwereld geduurd vooraleer het tot uniforme beslissingen kwam. Vorige week nog speelde Liverpool voor 55.000 toeschouwers tegen Atlético Madrid en werkte Paris Saint- Germain in een ijzingwekkend decor zijn wedstrijd af tegen Borussia Dortmund. Consequentie was hier ver te zoeken. Niets dat het voetbal zo verkracht als wedstrijden in een leeg stadion. Het is een surrealistisch gebeuren. De kilte is hallucinant, het gebrek aan beleving schrijnend. Topsport heeft een publiek nodig. Anders is er geen vuur en geen passie. De maatregel die nu werd genomen om na het ontploffen van het coronavirus alle wedstrijden uit te stellen, is de enige juiste. Net zoals voor het afvoeren van alle andere sportevenementen. De onzekerheid over hoe competities moeten afgewerkt worden en de geldkranen die worden dichtgedraaid, leken aanvankelijk een gezonde manier van denken te verlammen. Hoe kan het bijvoorbeeld dat Parijs-Nice tot op één rit na gewoon doorging met een peloton van meer dan 100 renners, terwijl bijeenkomsten met meer dan 100 man in Frankrijk verboden zijn? Waarom werd de Rally van Mexico niet geannuleerd en duurde het zo lang voor de GP Formule 1 in Melbourne werd afgevoerd? Pas toen het tot een escalatie van deze pandemie kwam, realiseerde iedereen zich dat we moeten leven in een nieuwe wereld. Juist op dit moment plande de redactie van Sport/Voetbalmagazine een nummer over het 40-jarig bestaan van dit blad. Ook wij werden overrompeld door het nieuws. Toch hebben we de opzet van dat speciaal nummer aangehouden, zonder aan de actuele gebeurtenissen voorbij te gaan. Dit mooi geïllustreerd bewaarnummer geeft u, beste lezer, in moeilijke tijden veel leesvoer. Het is een uitstap naar een glorierijk verleden. Er zijn onder meer acht boeiende en al een tijdje geleden afgenomen interviews over vier decennia sport, verrassende dubbelgesprekken, verhalen die je onderdompelen in een sfeer van nostalgie, markante covers die de geschiedenis van ons blad kenmerkten. Misschien zijn het wel voor heel even vluchtmomenten in een moeilijke realiteit. En de prijzen die in dit nummer te winnen zijn, behouden uiteraard hun geldigheid. Alleen worden de data verschoven tot het moment dat de sportcarrousel zich weer op gang trekt. Onduidelijkheid zal de komende weken de sportwereld overheersen in een landschap dat elke dag verandert en wij zullen u de volgende weken en maanden ook blijven informeren. Met onder meer mooie, warme leesstukken, met achtergronden en dossiers, met mooie verhalen uit het verleden van dit blad, met duiding en opinie, maar altijd met de nodige nuance en voorbij de waan van de dag. Die journalistieke benadering zit ingebakken in onze filosofie. Ook al is het tijdsbeeld veranderd en is er onze steeds meer gestoffeerde site (sportmagazine.be) voor de actualiteit. Ook in coronatijden proberen we verder voor een toegevoegde waarde te zorgen in deze onophoudelijke en soms ondoorzichtige storm van woord en beeld. Zoals we dat al 40 jaar doen.