Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de reguliere competitie: over KV Oostende, de promovendi, de trainerswissels en KAA Gent.

De reguliere competitie is afgelopen. Wat heeft je het meest verbaasd?

...

De reguliere competitie is afgelopen. Wat heeft je het meest verbaasd?Jacques Sys: 'De manier waarop KV Oostende onder een onbekende trainer als een sterk blok optrad en altijd van dezelfde filosofie uitging. Terwijl ze voor het begin van het seizoen bij wijze van spreken nog niet wisten met welke kern ze aan de competitie zouden beginnen. Het is al vaker gezegd: als trainer is Alexander Blessin de absolute revelatie van het seizoen. 'Het is voor KVO jammer dat deze campagne niet werd bekroond met een ticket voor play-off 1. Als je ziet dat ze tegen Waasland-Beveren nul op zes pakten, dan is dat toch vreemd. Maar ook Anderlecht verspeelde natuurlijk punten. Thuis tegen Mouscron en Waasland-Beveren kwamen ze niet verder dan een gelijkspel.'Heel positief vond ik dit seizoen ook het spel van Beerschot en OH Leuven, hoewel ze uiteindelijk play-off 2 misten. Maar gedurende een bepaalde periode hebben ze de competitie verrijkt, na een zomer vol onzekerheid. En er waren veel vragen over wat ze aan 1A zouden toevoegen. Al sleepten beide clubs zich wel naar het einde. Ik denk dat ze vooral bij Beerschot blij zijn dat het seizoen afgelopen is.'Wat viel je vooral tegen?Sys: 'De veertien trainerswissels. Bestuurders spreken graag van een stabiel beleid, van een politiek van continuïteit. Maar steeds weer blijken dat loze kreten te zijn. Vele clubs voeren echt een hapsnapbeleid en nemen beslissingen in de waan van het moment. Er is nog altijd te weinig voetbalverstand in de bestuurskamers, dat blijft een probleem. En dat leidt soms tot groteske stijlbreuken.'Maar soms hebben die wissels natuurlijk effect. Zoals bij Cercle Brugge bijvoorbeeld. Daar merkte je dat je als vereniging niet alles in handen mag leggen van de investeerders, in dit geval Monaco. Zij hebben de voorbije jaren Laurent Guyot, Fabien Mercadal en Paul Clement als trainer neergezet. Dat waren stuk voor stuk mislukkingen. Terwijl het bestuur rond voorzitter Vincent Goemaere vorig seizoen Bernd Storck aantrok en nu Yves Vanderhaeghe die Cercle van degradatie konden behoeden. Daar is er bij het bestuur kennelijk voldoende knowhow.'Op de laatste speeldag verbaasde KAA Gent met een 2-7-zege op Zulte Waregem.Sys: 'Terwijl AA Gent natuurlijk ook bij de ontgoochelingen hoort. Ze zijn zevende geëindigd, zelfs in de vroegere formule, met zes clubs in play-off 1, zouden ze er niet bij geweest zijn. Maar Hein Vanhaezebrouck kan nu in alle rust alles verder evalueren, langzamerhand zullen de plannen voor volgend seizoen gestalte krijgen. Verkeerde inschattingen mogen dan niet meer gemaakt worden.''Voor Zulte Waregem is die nederlaag natuurlijk een vreselijke kater, ze hebben over het hele seizoen maar één goal minder geïncasseerd dan Waasland-Beveren. Essevee kende een slechte start, kon zich vervolgens herpakken en had zelfs nog een kans op play-off 1 en stuitte nu weer in elkaar. Maar die grillige curves passen in deze competitie.'