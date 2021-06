Een vijftal maanden na zijn blessure is Axel Witsel opnieuw speelklaar. 'Hij is wedstrijdfit en speelklaar', zo bevestigde teamarts Geert Declercq dinsdagnamiddag tijdens een persmoment in Tubeke.

Bondscoach Roberto Martinez gaf eerder dan ook al aan op Witsel te rekenen voor het tweede groepsduel van donderdag, in en tegen Denemarken. Aanvankelijk klonk het dat de middenvelder werd klaargestoomd voor het laatste groepsduel tegen Finland. Toch blijven er altijd risico's aan verbonden. 'Het is moeilijk daar een percentage op te plakken. Het risico op herval is niet nul, want een nulrisico bestaat niet. Het is echter een berekend risico, het is minimaal. Wij zijn van mening dat hij wedstrijdfit is. Zo uitzonderlijk is dat niet: er zijn gevallen bekend van spelers die op minder dan vijf maanden gerevalideerd zijn van een dergelijke blessure', aldus Declercq.

De beslissing om Witsel tegen Denemarken reeds speelminuten te gunnen, is niet over een nacht ijs genomen. 'Die knoop hebben we een tijdje geleden al doorgehakt. Axel is hier een week vroeger dan de rest toegekomen, kon nadien meteen aansluiten op training en dan is het aan de coach om te beslissen wanneer hij hem zou brengen, in overleg met Borussia Dortmund. De club is dus wel op de hoogte, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de bondscoach. We hebben al heel lang contact met die club, mede ook omdat we daar drie spelers hebben.'

Hier en daar worden er toch vraagtekens geplaatst bij de toch wel erg snelle revalidatie van Witsel. 'Daar zijn een aantal facetten aan verbonden: bij een verhakkelde pees zou dit alvast niet lukken. Maar de kwaliteit van de pees was oké, en dat is een conditio sine qua non. Daarnaast is continue monitoring noodzakelijk en draait het veelal rond de motivatie van de speler zelf. Alles was aanwezig om een snel revalidatieproces te kunnen volgen. We wisten dat hij een snelle genezer was. We wisten dan ook dat het mogelijk was.'

Kine Lieven Maesschalck stond zoals bij zovele sporters ook bij Witsel op de eerste rij om de revalidatie in goede banen te leiden. De motivatie bleek in dit geval doorslaggevend te zijn. 'Axel heeft een appartement in Antwerpen gehuurd om bij ons te revalideren. Daarmee is alles gezegd. Het geheim van topsport is dat er geen geheimen zijn. Hard werken, daar komt het meestal op aan', vertelde Maesschalck.

'Axel is ervaren genoeg en staat mentaal enorm sterk. Daarnaast was er geen druk van buitenaf. Er werd geen doel vooropgesteld, we wilden enkel een zo goed mogelijk en kwalitatief proces doorlopen. Bij zo'n revalidatie is dat een heel stappenproces, en op basis van data en testen wordt dan beslist wanneer de volgende stap genomen kan worden. Er zijn een aantal parameters en daaraan voldoet hij. Waarom zouden we dan nog langer moeten wachten? Angst op training heeft hij niet. Wij verkiezen wel om hem een geleidelijke integratie te laten maken. Gezien zijn verleden, zou het echter snel kunnen gaan.'

Bondscoach Roberto Martinez gaf eerder dan ook al aan op Witsel te rekenen voor het tweede groepsduel van donderdag, in en tegen Denemarken. Aanvankelijk klonk het dat de middenvelder werd klaargestoomd voor het laatste groepsduel tegen Finland. Toch blijven er altijd risico's aan verbonden. 'Het is moeilijk daar een percentage op te plakken. Het risico op herval is niet nul, want een nulrisico bestaat niet. Het is echter een berekend risico, het is minimaal. Wij zijn van mening dat hij wedstrijdfit is. Zo uitzonderlijk is dat niet: er zijn gevallen bekend van spelers die op minder dan vijf maanden gerevalideerd zijn van een dergelijke blessure', aldus Declercq. De beslissing om Witsel tegen Denemarken reeds speelminuten te gunnen, is niet over een nacht ijs genomen. 'Die knoop hebben we een tijdje geleden al doorgehakt. Axel is hier een week vroeger dan de rest toegekomen, kon nadien meteen aansluiten op training en dan is het aan de coach om te beslissen wanneer hij hem zou brengen, in overleg met Borussia Dortmund. De club is dus wel op de hoogte, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de bondscoach. We hebben al heel lang contact met die club, mede ook omdat we daar drie spelers hebben.' Hier en daar worden er toch vraagtekens geplaatst bij de toch wel erg snelle revalidatie van Witsel. 'Daar zijn een aantal facetten aan verbonden: bij een verhakkelde pees zou dit alvast niet lukken. Maar de kwaliteit van de pees was oké, en dat is een conditio sine qua non. Daarnaast is continue monitoring noodzakelijk en draait het veelal rond de motivatie van de speler zelf. Alles was aanwezig om een snel revalidatieproces te kunnen volgen. We wisten dat hij een snelle genezer was. We wisten dan ook dat het mogelijk was.' Kine Lieven Maesschalck stond zoals bij zovele sporters ook bij Witsel op de eerste rij om de revalidatie in goede banen te leiden. De motivatie bleek in dit geval doorslaggevend te zijn. 'Axel heeft een appartement in Antwerpen gehuurd om bij ons te revalideren. Daarmee is alles gezegd. Het geheim van topsport is dat er geen geheimen zijn. Hard werken, daar komt het meestal op aan', vertelde Maesschalck. 'Axel is ervaren genoeg en staat mentaal enorm sterk. Daarnaast was er geen druk van buitenaf. Er werd geen doel vooropgesteld, we wilden enkel een zo goed mogelijk en kwalitatief proces doorlopen. Bij zo'n revalidatie is dat een heel stappenproces, en op basis van data en testen wordt dan beslist wanneer de volgende stap genomen kan worden. Er zijn een aantal parameters en daaraan voldoet hij. Waarom zouden we dan nog langer moeten wachten? Angst op training heeft hij niet. Wij verkiezen wel om hem een geleidelijke integratie te laten maken. Gezien zijn verleden, zou het echter snel kunnen gaan.'