Technisch directeur Waasland-Beveren: 'Twee handen en zelfs voeten in het vuur voor de voorzitter'

'Ik ben wat gefrustreerd na wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurde,' zei De Maesschalck op een persconferentie. 'Waasland-Beveren wordt geviseerd en in een hoekje geduwd waar het zeker niet thuishoort.

'De verdachtmakingen die geuit worden in de media kloppen niet. Ons team heeft nooit aan matchfixing gedaan. Ik hoor ook dat Sven Vermant, onze toenmalige trainer, geen spelers van Veljkovic had opgesteld in de match met KV Mechelen. Hoe kon dat ook? Wij hadden immers geen spelers van deze makelaar binnen onze kern.'

Voorzitter Dirk Huyck werd verhoord en zou volgens sommige berichten nagelaten hebben een mogelijke matchfixing te melden aan de KBVB. 'Ik steek mijn twee handen en zelfs voeten in het vuur voor onze voorzitter', vervolgde De Maesschalck. 'Onze voorzitter heeft geen match geregeld en zal dat ook nooit doen. Drie jaar geleden nam hij zijn ambt hier op. Het was toen breken of rechtstaan.

'Die hele affaire heeft wel nefaste gevolgen voor onze club. Dit oogt niet goed bij bijvoorbeeld onze sponsors.

'Leg mij overigens eens uit hoe Dirk Huyck iets kan melden als er misschien niets te melden valt? In die periode was de citroen bij Waasland-Beveren al helemaal uitgeperst. Het was op. Ook de voeling tussen trainer Sven Vermant en de spelers was helemaal weg. Wij hebben daar niets misdaan.

'Misschien is de waarheid niet interessant genoeg voor de media? De verhalen en gissingen die nu rond gaan wellicht wel.'

Huyck staat op non-actief. Een maatregel die hem werd opgelegd. 'Dit is een drama voor die man. Hij bouwde deze club op en ik herhaal dat ik nog steeds achter mijn voorzitter sta. We moeten noodgedwongen een poosje verder zonder hem. Het is dus wat improviseren nu.

'Waasland-Beveren heeft nooit met één of andere vaste makelaar gewerkt. Neen, wij zochten als club zelf een welbepaalde speler en gingen dan pas contacten leggen.

'Kijk, als we alles in vraag gaan stellen in het voetbal dan kunnen we er beter mee stoppen. In een wedstrijd zijn er wel tien fases waarbij je je vragen kan stellen. Maar matchfixing? Neen, daar hebben Dirk Huyck en de club Waasland-Beveren zeker niet aan meegedaan.'

Waasland-Beveren, dertiende in de Jupiler Pro League met tien punten uit elf wedstrijden, ontvangt zondag op de Freethiel Antwerp, vierde met twaalf punten meer.