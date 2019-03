'Tegenstand te zwak om echte evaluatie van duo Dendoncker-Tielemans te maken'

Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het voorbije sportweekend. Deze week heeft hij het over de 100e interland van Eden Hazard, de tandem Tielemans-Dendoncker bij de Rode Duivels, en de prestatie van de Belgen in Milaan-Sanremo.

België vatte de EK-kwalificatiecampagne aan zonder sterkhouders Axel Witsel en Kevin De Bruyne op het middenveld. Hoe deden hun vervangers Youri Tielemans en Leander Dendoncker het?

JACQUES SYS: De afwezigheid van Witsel en De Bruyne viel niet echt op, in die zin kan je het al positief noemen. Enkel de versnellingen van De Bruyne miste je toch nu en dan. Hij zorgt voor een diepgang in het spel van de Rode Duivels die weinig anderen kunnen brengen. Nu merkte je dat België zich zowel tegen Rusland als Cyprus vooral beperkte tot controlevoetbal, waarbij het tempo laag werd gehouden -wat ergens ook logisch is als je snel op voorsprong komt. Om een echte evaluatie te maken van Dendoncker en Tielemans was de tegenstand te miniem. Ze deden het goed, met vooral een aanwezige Tielemans tegen Rusland en Dendoncker die nuttig loopwerk verrichte, maar ik weet niet of je nu al kan concluderen dat ze klaar zijn om de fakkel over te nemen van Witsel of De Bruyne. Dat is een beetje het drama van het missen van die finaleronde in de Nations League, want tot het EK in 2020 ben je weer veroordeeld tot...