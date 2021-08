Donderdagavond zijn de Belgische clubs er niet in geslaagd om met een ideale uitgangspositie de heenwedstrijd van de play-offs van de Europa League en de Conference League af te sluiten. Antwerp (4-2 tegen Omonia Nicosia) en KAA Gent (1-0 tegen Rakow) verloren, Anderlecht (3-3 tegen Vitesse) speelde dan weer in het absolute slot gelijk. Vijf Belgische ploegen in de groepsfase is voorlopig erg ver weg.

KAA Gent mocht donderdag de Europese avond aftrappen, maar in Polen ging het met 1-0 de boot in tegen vicekampioen Rakow Czestochowa. Aanvoerder Andrzej Niewulis maakte het enige doelpunt bij een hoekschop in de 64e minuut voor de Poolse subtopper.

Hein Vanhaezebrouck speelde met zijn typeploeg tegen een sterk elftal, dat in de vorige ronde het Russische Rubin Kazan opzij zette. Tissoudali bleek de bedrijvigste Buffalo in de eerste helft, maar was ongelukkig in zijn acties, tot onvrede van kapitein Vadis Odjija. Rakow Czestochowa verloor al snel Zoran Arsenic met een polsblessure (26.). De brilscore was een logische ruststand na een matige eerste helft.

Odjija deed inspiratie op in de kleedkamer en scoorde bijna meteen met een rechtstreekse trap uit een hoekschop, de herneming werd afgekeurd vanwege een overtreding. AA Gent kon de druk van de eerste 10 minuten na de pauze niet aanhouden. Integendeel, de Polen maakte via hun aanvoerder Andrzej Niewulis de 1-0.

Andrew Hjulsager en Tarik Tissoudali werden naar de kant gehaald bij de Buffalo's voor Roman Bezoes en Giorgi Chakvetadze, waarna de wedstrijd wat potiger werd. Na een duel met zijn verdediger wilde Depoitre een penalty voor een duwtje, zonder succes (79.). Nurio en Odjija pakten nog een gele kaart (82., 89.). In de zeven minuten extra tijd kwam AA Gent niet meer tot uitgespeelde kansen.

De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag gespeeld. Een dag later wordt er geloot voor de groepsfase.

© Belga Image

Defensieve fouten doen Antwerp das om

Antwerp deed het een uurtje later niet veel beter. The Great Old ging pijnlijk ten onder met 4-2 tegen het Cypriotische Omonia Nicosia.

Ondanks temperaturen boven 30 graden, leek Antwerp de wedstrijd meteen onder controle te hebben met een doelpunt van Benson Manuel (1-0, 25.). Een slordigheid van Ritchie De Laet lag aan de basis van de gelijkmaker. Loizou Loizos kon de bal mooi over Butez stiften (43., 1-1). Een domper net voor rust voor coach Brian Priske, die aanwinst Radja Nainggolan in de selectie had opgenomen.

Meteen na rust leek Antwerp onder de Cypriotische zon helemaal het noorden kwijt. Andronikos Kakoullis knalde de bal staalhard in doel, nadat de Antwerpse verdediging meermaals uit verband werd gespeeld (54., 2-1). Loizos Loizou maakte er zelfs 3-1 van, met zijn linker uit een scherpe hoek (57.

Gelukkig kon Koji Miyoshi knap tegenscoren voor Antwerp (63., 3-2). De Japanner was net samen Radja Nainggolan op het veld gekomen, voor Manuel Benson en Pieter Gerkens (61.). Nieuwkomer Björn Engels, soms wat onzeker in de defensie, werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Seck (78.). Een verbetering bleek dat niet. Met een sliding langs achter veroorzaakte hij een strafschop voor Omonia Nicosia. Iyayi Atiemwen liet deze kans niet onbenut (85., 4-2). Antwerp ontsnapte zelfs nog aan de 5-2. Een goed ingevallen Miyoshi kon nog dreigen voor het ambitieuze team aan de Schelde. Eenvoudig wordt het niet om volgende week in de terugwedstrijd kwalificatie af te dwingen voor de groepsfase van de Europa League. Als het niet lukt, is er voor Antwerp wel het vangnet van de Conference League.

© Belga Image

Refaelov laat Anderlechtzege liggen

Het lichtpuntje van de avond was in het Lotto Park te vinden met het 3-3-gelijkspel van Anderlecht tegen Vitesse. In het absolut slot bracht Yari Verschaeren Anderlecht nog langszij nadat het zelf tweemaal op voorsprong stond. Het had nog beter gekunnen, maar even later miste Lior Refaelov een penalty.

Aan de rust was er nog geen vuiltje aan de lucht, maar in de eerste minuut van de tweede helft verschenen plots donderwolken boven het Lotto Park. 'Direct die gelijkmaker moeten slikken, dat was moeilijk. Nadien hebben we eigenlijk nooit meer die hoge druk kunnen zetten op Vitesse. Het was ook gewoon een hele goede ploeg.'

RSC Anderlecht leek zelfs af te stevenen op een nederlaag, maar invaller Verschaeren bracht paars-wit langszij. Vanop de stip kreeg Refaelov zelfs de kans om de winst nog binnen te rijven, maar zijn strafschop strandde op de deklat. 'Het was een heel gekke wedstrijd', merkte ook Raman op. 'Het is spijtig dat we niet wonnen. Dat kon echt nog in de slotminuten. Maar we hebben niet verloren en dat is het belangrijkste. Uitdoelpunten tellen gelukkig niet meer dubbel.'

Komend weekend slaat RSC Anderlecht een speeldag over. Dat gebeurde in samenspraak met tegenstander AA Gent, dat ook nog aan de bak moet in de Conference League, en de Pro League. Raman juicht dat toe. 'Daardoor kunnen we een normale voorbereidingsweek afwerken, in plaats van om de drie dagen een match te spelen. We moeten nu kijken hoe we kunnen verbeteren. In Arnhem moeten we gewoon winnen.'

