Telenet en Eleven Sports hebben een akkoord bereikt over de uitzendrechten van de nieuwe Eleven Pro League kanalen. 'Dit betekent dat Play Sports-abonnees het Belgisch voetbal vanaf vrijdag 14 augustus, kunnen blijven bekijken via hun vertrouwde sportpakket', melden telecomoperator Telenet en rechtenhouder Eleven Sports.

Telenet-klanten kunnen terecht op de drie nieuwe Eleven kanalen, te vinden op de plaats van de huidige Play Sports 6, 7 en 8 kanalen. De live voetbalwedstrijden van de Jupiler Pro League, maar ook de matchen van 1B, de Supercup, de Women Super League en e-Pro League worden hier uitgezonden.

Guillaume Collard, managing director bij Eleven Sports België en Luxemburg, stelt dat het steeds de bedoeling was het Belgische voetbal toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk fans. 'In die context was het partnership met Telenet heel belangrijk', zegt hij.

De eerste speeldag van de Jupiler Pro League was afgelopen weekend niet te zien bij Telenet. De telecomoperator gaf zijn sportklanten een maandelijkse korting van 10 euro. Die blijft gelden tot 11 september.

Sports Late Night

'We beseffen dat we veel klanten teleurgesteld hebben toen we vorig weekend geen voetbal konden aanbieden', aldus Jeroen Bronselaer, verantwoordelijk voor residentiële marketing bij Telenet. 'We zijn dan ook erg blij dat we kunnen aankondigen dat vanaf vandaag, alle klanten weer in hun vertrouwde omgeving terecht kunnen voor het Belgisch voetbal.' Ook voor de samenvattingen is een overeenkomst.

SBS zal met het voetbalmagazine Sports Late Night ook de komende seizoenen de samenvattingen brengen, klinkt het. Presentatoren blijven Gilles De Coster en Bart Raes. Het programma verhuist wel naar zaterdag en zondag. Op vrijdag zal er geen Sports Late Night op VIER te zien zijn.

Telenet was de laatste operator zonder een akkoord met Eleven Sports. Vorige week vrijdag had Voo aangekondigd een akkoord te hebben met Eleven Sports. Eerder bereikten ook Proximus en Orange en de M7 Group (Télésat en TV Vlaanderen) een overeenkomst voor de uitzending van het Belgisch voetbal. Pierre François, CEO van de Pro League, zegt dat door de bereikte akkoorden het aantal kijkers die het Belgische voetbal zullen kunnen volgen, gevoelig zal stijgen. 'In meer dan 750.000 huisgezinnen zullen de Eleven Pro League zenders te bekijken zijn. Nooit eerder was dat het geval', zegt Eleven Sports.

