De Belgische voetbalvrouwen zijn uitstekend begonnen aan de voorronde van het EK 2021. Ze versloegen dinsdagavond in Leuven Kroatië met 6-1.

De ploeg van Ives Serneels staat als negentiende op de FIFA-ranking een pak hoger geklasseerd dan Kroatië, nummer 55, en maakte zijn favorietenrol in het King Power at Den Dreef stadion helemaal waar. Van bij de aftrap eiste België het balbezit op en na twintig minuten werd het overwicht beloond. Janice Cayman trapte het leer, na voorbereidend werk van kapitein Tessa Wullaert, voorbij de Kroatische Bacic.

De Flames bleven de betere ploeg tegen een bleek Kroatië en net voor de pauze verdubbelde Tine De Caigny met een rake kopbal de voorsprong. Na de koffie was ook Wullaert dicht bij een goaltje maar haar schot spatte uiteen op de lat. Nadien vlotte het beter voor België met nog twee doelpunten van de kersverse Lyonspits Cayman, die haar hattrick vervolledigde. Laura Deloose en Davinia Vanmechelen maakten het feestje compleet.

Op het einde kreeg Kroatië nog een eerredder via Lojna. Een kleine domper op het Flames-feestje. De 6-1 tennisscore bleef op het bord staan. Coach Serneels blikte alvast tevreden terug op de match: 'Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer momenten ik zag waarin we goed voetbal toonden. We pakken drie punten, dus ja: een perfecte start.'

Op 8 oktober spelen de Red Flames hun tweede wedstrijd, in en tegen Roemenië (FIFA 42), het vijfde land in de groep. De winnaar van de poule stoot rechtstreeks door naar het EK, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De zes andere tweedes spelen barrages om de drie resterende tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst. Het kan voor België het tweede EK worden na het toernooi van 2017 in Nederland.