Ally Samatta zal ook dit seizoen op de Belgische voetbalvelden te zien zijn. De 29-jarige Tanzaniaanse spits wordt door Racing Genk gehuurd van het Turkse Fenerbahce. De Limburgers hebben ook een aankoopoptie.

Samatta speelde van 2016 tot 2020 al voor Genk en scoorde in die periode 76 doelpunten in 191 wedstrijden. In 2019 hielp hij Genk aan de titel. Genk was zijn eerste Europese club. Voordien speelde de Tanzaniaanse international in eigen land voor African Lyon (2008-2010) en Simba (2010-2011) en in Congo voor TP Mazembe (2011-2016). In januari 2020 verkaste Samatta voor 10,5 miljoen euro naar het Engelse Aston Villa. Daar scoorde hij in zestien wedstrijden slechts twee keer, waarna hij al na een half seizoen naar Fenerbahce vertrok. Die Turkse club leende hem vorig seizoen aan Antwerp uit.

💙| Welkom terug, 𝗔𝗹𝗹𝘆.



We kijken er naar uit om opnieuw “Sama-Samagoal” door het stadion te horen weerklinken. 🥰



https://t.co/kjkv7s9PWU — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 16, 2022

