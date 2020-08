Vanaf 1 september wordt het aantal toeschouwers bij sportevenementen opnieuw opgetrokken, naar 200 (indoor) en 400 (outdoor), zo werd donderdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad aangekondigd.

Dat is een alvast een verdubbeling van de maximumaantallen wat betreft toeschouwers (respectievelijk 100 en 200) die tijdens de vorige Veiligheidsraad afgekondigd werden. Vooral het amateurvoetbal in België zal daarmee opgelucht ademhalen.

Voor onder meer het profvoetbal werd evenwel de deur op een kier gelaten. Vanaf september zouden er eventueel meer toeschouwers toegelaten kunnen worden in de grotere stadions. Organisaties kunnen daarvoor een aanvraag doen. Mits goedkeuring van de bevoegde minister en de betrokken burgemeester zouden er dan meer fans de wedstrijden mogen bijwonen.

