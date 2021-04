Red Flame Tessa Wullaert en tien ploegmaats hebben hun contract bij landskampioen en competitieleider RSC Anderlecht voor komend seizoen verlengd, zo maakte de club woensdag bekend.

Naast Wullaert, die vorig jaar overkwam van Manchester City, gaat het om Amber Maximus, Britt Vanhamel, Charlotte Tison, doelvrouw Justien Odeurs, Laura De Neve, Laura Deloose, Marie Van Caesbroeck, Michelle Colson, Sarah Wijnants en Stefania Vatafu. Red Flame Kassie Missipo, een van de sterhoudsters bij RSCA, ontbreekt in het rijtje. Gouden Schoen Tine De Caigny verlaat de club voor het Duitse Hoffenheim.

In de Scooore Super League heeft Anderlecht in de play-offs met een match minder op de teller een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Standard. Paars-wit jaagt een vierde titel op rij en een achtste in de clubgeschiedenis na. 'Hoewel onze RSCA Women nog volop aan het strijden zijn voor de titel in de play-offs van de Scooore Super League, kijkt paars-wit ook al naar volgend seizoen', klinkt het in de mededeling. 'RSC Anderlecht bouwt volop aan een ploeg die in het seizoen 2021-2022 een nieuw hoofdstuk van het paars-witte vrouwenvoetbal wil schrijven onder leiding van de nieuwe coach Johan Walem.'

